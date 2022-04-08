Кому підвищують пенсії попри війну, хто і як зможе отримати соцвиплати наперед — розповідає міністерка Марина Лазебна

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну кожен другий наш громадянин втратив роботу, а ще понад 7 мільйонів були вимушені залишити свої домівки. Навіть ті, хто не мав змоги чи бажання поїхати з країни й лишився, сьогодні стикнулись з проблемою нестачі грошей для купівлі найнеобхіднішого. Власне, більшість українців до останнього не вірила у те, що московія просто так, через нездорові амбіції та збочене бачення світу своїм лідером, повномасштабно вторгнеться в мирну Україну. Відповідно, й грошовий запас «на випадок війни» мало хто робив. Саме тому питання отримання пенсій, субсидій та інших соцвиплат стало дуже актуальним. Водночас держава, розуміючи всю глибину проблеми, розробила кілька програм задля підтримки українців на період війни. Що відбуватиметься з соціальними виплатами під час війни, які програми вже є для підтримки тих, хто втратив домівку, роботу, переїхав в безпечний регіон країни чи за кордон, в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

«Вже другий місяць поспіль ми фінансуємо соціальні виплати навіть раніше, ніж у мирний час»

— Пані Марино, поясніть, будь ласка, який механізм виплат субсидій, соціальної допомоги, надання пільг діє під час війни?

— Не дивлячись на воєнний стан, Мінсоцполітики забезпечує виплату всіх призначених людям субсидій, пільг та різних видів грошової соціальної допомоги.

Перше, що ми зробили після впровадження воєнного стану, — продовжили терміни виплат всієї раніше призначеної допомоги на цей період плюс один місяць без звернення людини та надання будь-яких документів. Це зберігає здоров’я та життя людей в нинішніх умовах, не наражає їх зайвий раз на небезпеку.

Також забезпечили можливість отримувати пенсії та соціальну допомогу в будь-якому куточку України для тих, хто отримував їх за місцем проживання, але змінив його через бойові дії.

Насправді вже другий місяць поспіль ми фінансуємо соціальні виплати навіть раніше, ніж у мирний час. Наприклад, цього місяця ми заздалегідь зібрали дані про потребу в коштах від регіональних органів соціального захисту населення та ще 1 квітня перерахували в регіони необхідне фінансування. Це понад 8,6 мільярда гривень. Зокрема, на фінансування різних видів соціальної допомоги було спрямовано 4,8 млрд гривень, а на фінансування пільг та субсидій — 3,8 млрд гривень.

Всі області спрямували гроші для виплати у райони та міста. Таким чином, найближчими днями кошти будуть зараховані на банківські рахунки людей та виплачені через Укрпошту.

Тож в цьому місяці, як і в березні, виплата відбувається не 7−10 числа, як зазвичай, а раніше.

Для того щоб забезпечити виплати субсидій, пільг та соціальної допомоги людям з окремих міст та районів, де через активні бойові дії органи соціального захисту населення не мали змоги працювати, уряд запровадив спеціальний механізм централізованого нарахування та виплати грошової допомоги, пільг та субсидій.

«У березні, попри воєнний стан, ми провели індексацію пенсій»

— Згідно з інформацією з регіонів, у квітні такий механізм буде застосовано в окремих містах і районах 8 областей. Про які області безпосередньо йдеться?

— Зокрема, йдеться про такі області:

• Донецька область: Волноваський, Маріупольський райони та міста Вугледар і Маріуполь



• Запорізька область: Васильківський, Мелітопольський, Пологівський та Бердянський райони та міста Мелітополь, Енергодар, Бердянськ, Токмак



• Київська область: Бучанський та Вишгородський райони і міста Буча, Ірпінь, Славутич



• Луганська область: всі міста і райони



• Сумська область: Охтирський район в межах колишнього Тростянецького району



• Харківська область: більшість районів і міст області



• Херсонська область: Високопільський район



• Чернігівська область: всі міста і райони.

Наразі Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики проводить у цих містах і районах централізоване нарахування грошової допомоги, пільг та житлових субсидій.

Після цього ми спрямуємо необхідне фінансування до Ощадбанку, який забезпечить перерахування виплат людям наступним чином:

• Тим громадянам, які одержували виплати на рахунки в банках, АТ «Ощадбанк» перерахує кошти на ті самі рахунки. Отже, якщо людина отримує субсидію, пільги або грошову допомогу на картку, то їй не треба нікуди звертатись і нічого додаткового робити. Вона отримає все на ту ж картку.



• Тим громадянам, які отримували виплати через Укрпошту, Ощадбанк здійснить грошовий переказ через міжнародну платіжну систему MY TRANSFER («МАЙ ТРАНСФЕР»). Для отримання грошового переказу достатньо звернутися з паспортом та довідкою з номером РНОКПП (індивідуальним податковим номером) до будь-якого відділення Ощадбанку на території України.

Ми розуміємо, що зараз в окремих випадках необхідний час, щоб дістатись до відділення Ощадбанку. В окупованих містечках не працювало нічого, і лише зараз, коли наші Збройні Сили звільнюють ці міста, люди з них отримують можливість звернутись за переказом. Тому громадяни, які не встигли отримати свої виплати за березень через переказ, мають можливість це зробити протягом двох місяців з моменту зарахування. В березні воно відбулось 18 числа.

Також можна зателефонувати на гарячу лінію Ощадбанку та перенаправити переказ до іншого банку, у якому людині зручно отримати виплату.

В будь-якому випадку, навіть якщо отримувач не звернеться за переказом протягом двох місяців, всі належні суми видадуть у наступних виплатних періодах.

— А як щодо індексації пенсій? Багато хто побоюється, що її можуть відтермінувати.

— У березні, попри воєнний стан, ми провели індексацію пенсій. Підвищення отримали приблизно 10 мільйонів одержувачів, а середній розмір підвищення становив 380 гривень.

Сьогодні, не дивлячись на те, що зараз лише початок місяця, ми вже спрямували до банків та Укрпошти 20% коштів, необхідних для виплати квітневих пенсій. Це 9,7 мільярда гривень, з яких 2,9 млрд спрямовані на виплату пенсій через Укрпошту, а 6,8 млрд — через уповноважені банки.

Знаючи, як складно зараз забезпечувати доставку та виплату пенсій у регіонах, де відбуваються активні бойові дії, в окремих регіонах ми перерахували кошти авансом, ще наприкінці березня. Зокрема, 25−27 березня в повному обсязі профінансували банкам та Укрпошті виплату квітневих пенсій у Київській, Луганській, Миколаївській, Сумській, Херсонській та Чернігівській областях.

Банки вже зарахували 100% цих коштів на рахунки отримувачів. Тому я прошу пенсіонерів перевірити свої картки та використовувати кошти. В березні ми мали випадки, коли люди телефонували до Пенсійного фонду зі скаргами, що не отримали пенсію у звичний термін, зрештою з’ясовувалось, що гроші просто надійшли на картку раніше, людина не очікувала цього і тому не звернула увагу.

Звичайно, складніша ситуація з доставкою пенсії Укрпоштою у населені пункти, поряд з якими відбуваються воєнні дії. В міста та селища, які оточені ворогом, доставка за місцем проживання неможлива в принципі. І це мій біль, насправді.

У продовженні розмови, яка вийде незабаром, йтиметься про те, які державні програми діють для підтримки тих, хто втратив домівку, роботу, переїхав в безпечний регіон країни чи за кордон.

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