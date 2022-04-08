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Україна

У режим роботи київського метро знову внесено зміни

9:20 8 квітня 2022
У режим роботи київського метро знову внесено зміни

В Києві, в якому зберігається небезпека ракетних атак окупанта, відновили роботу станції столичного метрополітену «Академмістечко» і тепер рух червоною лінією організовано від станції «Академмістечко» до станції «Театральна». Про це з посиланням на першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника повідомили у Facebook Київської міської адміністрації.

Втім, через станції «Берестейська», «Майдан Незалежності» та «Кловська» поїзди досі слідують без зупинки.

Працюють пересадочні вузли: «Площа Льва Толстого» — «Палац спорту», а також «Золоті ворота» — «Театральна».

На «синій» лінії поїзди слідують від станції «Героїв Дніпра» до станції «Теремки», а на «зеленій» — від станції «Сирець» до станції «Видубичі», а також від станції «Видубичі» до станції «Червоний хутір».

Середній інтервал по лініях становить орієнтовно 1 годину.

Метро для перевезень пасажирів працює із 07:30 до 19:00.

Графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності, а підземні станції цілодобово приймають людей як укриття.

Нагадаємо, з 4 квітня у Києві знову запустили рух поїздів метро через Південний міст.

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