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В Україні скасовано весняний призов до армії

9:00 8 квітня 2022
Призов

В Україні вирішили не проводити призов на строкову службу до лав ЗСУ у квітні-червні 2022 року. Також, за повідомленням Міністерства оборони, у 2022 році не проводитиметься весняний призов до інших військових формувань.

Рішення пов’язано з тим, що у зв'язку з військовою агресією РФ та з метою забезпечення оборони держави, підтримки бойової та мобілізаційної готовності ЗСУ та інших військових формувань указом президента України від 24 лютого 2022 року № 69/2022 «Про загальну мобілізацію» в державі було оголошено загальну мобілізацію.

Тож комплектування вакантних посад у Збройних силах України та інших військових формуваннях здійснюється за рахунок надходження військовозобов'язаних та резервістів.

«Таким чином, потреби у проведенні чергового призову громадян України на строкову військову службу у квітні-червні 2022 року немає», — йдеться у повідомленні силового відомства.

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