Ця війна показала, скільки раніше українці не помічали в людях. Як багато світ вірив російській пропаганді про Україну, а не тому, що є насправді. Про це у своєму зверненні до українців заявив президент Володимир Зеленський, який раніше вже попереджав росіян про неминучу відповідальність за вчинене в нашій країні.

За його словами, у світі більше немає такого народу, який мав би стільки сміливості постійно боротися проти будь-яких проявів тиранії та захищати свободу, на кожних виборах, у революціях та на війні.

«Насправді ось це — наш бренд. Ось це — бути нами. Бути українцями. Бути сміливими», — зазначив глава держави, висловивши переконання в тому, що якби світ мав бодай 10% української сміливості, у ньому не було б воєн, конфліктів, агресій, загроз міжнародному праву та міжнародній безпеці.

Зеленський констатував також, що зараз росія програє навіть там, де вважала за можливе здобути перемогу — Генеральна Асамблея ООН вигнала її з Ради з прав людини — на тлі новин про звірства рашистів у Бучі та Бородянці під Києвом.

А зараз, зазначив президент України, російські пропагандисти готують масштабну нелюдську провокацію в Маріуполі, крадучи тіла вбитих ними ж українців і хочуть видати їх за нібито вбитих українськими військовими.

«Ми маємо справу із загарбниками, в яких не залишилося нічого людського. Щоб виправдати власні вбивства, вони беруть убитих людей як декорації, як пропагандистський реквізит. І це — окремий військовий злочин, за який для кожного з пропагандистів буде відповідальність», — висловив переконання Зеленський.

Нагадаємо, зараз окупанти намагаються легалізувати «російський світ» у Маріуполі, «призначивши» секретарем міськради колаборанта з багатостраждального Ірпеня Євгена Хармишева.

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