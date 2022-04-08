29.75 / 30.67 32.68 / 33.78
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Світу бракує сміливості України, — Зеленський

8:38 8 квітня 2022
Миру не вистачає сміливості України,&nbsp;— Зеленський

Ця війна показала, скільки раніше українці не помічали в людях. Як багато світ вірив російській пропаганді про Україну, а не тому, що є насправді. Про це у своєму зверненні до українців заявив президент Володимир Зеленський, який раніше вже попереджав росіян про неминучу відповідальність за вчинене в нашій країні.

За його словами, у світі більше немає такого народу, який мав би стільки сміливості постійно боротися проти будь-яких проявів тиранії та захищати свободу, на кожних виборах, у революціях та на війні.

«Насправді ось це — наш бренд. Ось це — бути нами. Бути українцями. Бути сміливими», — зазначив глава держави, висловивши переконання в тому, що якби світ мав бодай 10% української сміливості, у ньому не було б воєн, конфліктів, агресій, загроз міжнародному праву та міжнародній безпеці.

Зеленський констатував також, що зараз росія програє навіть там, де вважала за можливе здобути перемогу — Генеральна Асамблея ООН вигнала її з Ради з прав людини — на тлі новин про звірства рашистів у Бучі та Бородянці під Києвом.

А зараз, зазначив президент України, російські пропагандисти готують масштабну нелюдську провокацію в Маріуполі, крадучи тіла вбитих ними ж українців і хочуть видати їх за нібито вбитих українськими військовими.

«Ми маємо справу із загарбниками, в яких не залишилося нічого людського. Щоб виправдати власні вбивства, вони беруть убитих людей як декорації, як пропагандистський реквізит. І це — окремий військовий злочин, за який для кожного з пропагандистів буде відповідальність», — висловив переконання Зеленський.

Нагадаємо, зараз окупанти намагаються легалізувати «російський світ» у Маріуполі, «призначивши» секретарем міськради колаборанта з багатостраждального Ірпеня Євгена Хармишева.

141

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

В Ірпені 9-річну дівчинку зґвалтували 11 рашистів, а після того вирізали на її грудях Z

В Ірпені 9-річну дівчинку зґвалтували 11 рашистів, а після того вирізали на її грудях Z

Російська військова техніка

Російські війська у Придністров'ї готуються до вторгнення в Україну, — Генштаб

Володимир Путін

Путін не збирається йти з України: стало відомо про плани кремлівського диктатора

Олексій Джунковський

Розстріляли прямо в залі: рашисти вбили колишнього боксера збірної України та тренера

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.