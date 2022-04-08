У білорусі активно вербують найманців для війни в Україні, — Генштаб ЗСУ

Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на захопленні Маріуполя, веденні наступу у районі міста Ізюм, а також прориві оборони угруповання Об’єднаних сил на Донецькому напрямку. Також на Південнобузькому напрямку ворог намагається не допустити просування наших військ, повідомили у Генштабі ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог продовжує блокувати місто Харків. Для недопущення просування наших військ загарбники ставлять мінно-вибухові загородження.

В районах населених пунктів Рубіжне, Попасна, Нижнє, Новотошківське, Золоте та Борівське окупанти минулої доби намагалися здійснювати штурмові дії, проте істотного успіху не мали.

Тим часом Збройні сили республіки білорусь на полігонах по всій території країни проводять заходи оперативної та бойової підготовки. До чотирьох батальйонних тактичних груп залучено для виконання завдань з посилення охорони українсько-білоруського кордону. За наявною інформацією, на території республіки біларусь здійснюється відбір так званих «добровольців» із числа білорусів для комплектування нових підрозділів приватної військової компанії.

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Таке активне залучення до війни громадян білорусі пов’язане з тим, що громадяни російської федерації не бажають йти на військову службу за контрактом, оскільки розуміють, що незабаром їх відправлять до зони бойових дій в Україну. Так, у березні в Західному військовому окрузі рф було прийнято на військову службу за контрактом лише 11 військовослужбовців: в 1-й танковій армії — 8; у 6-й загальновійськовій армії — 2; у Балтійському флоті — 1, а в 20-й загальновійськовій армії — жодного.

У зв'язку з невиконанням плану набору, а це біля 3000 військовослужбовців, командувач Західного військового округу генерал-полковник Журавльов планує зняти з посади начальника управління кадрів Західного військового округу генерал-майора Бєлявського.

«Залишається імовірність завдання ракетних і авіаційних ударів з території республіки білорусь по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України», — йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

Нагадаємо, напередодні у Генштабі ЗСУ повідомили про високу ймовірність наступу ворога у Сєвєродонецькому, Авдіївському та Курахівському районах на Донбасі.



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