Окупанти готуються до прориву у трьох районах, але ЗСУ стійко стримують ворога, — Генштаб

Противник, який веде активні бойові дії на сході України, ймовірно, найближчим часом намагатиметься прорвати оборону наших військ у Сєвєродонецькому, Авдіївському та Курахівському районах.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Зазначається, що ворог намагається продовжувати наступ у районах населених пунктів Донецьке, Новотошківське та Попасна, а також Мар'їнка, Борівське та Солодке.

«Спроби наступу успіху не мали. Мабуть, окупанти найближчим часом намагатимуться прорвати оборону наших військ у Сєвєродонецькому, Авдіївському та Курахівському районах» , — зазначили в Генштабі і додали, що Сили оборони України, завдаючи шкоди, продовжують відтісняти ворога та звільняти тимчасово захоплені окупантами території на окремих напрямках.

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Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

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