29.75 / 30.67 32.68 / 33.78
Київ: +15
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Окупанти готуються до прориву у трьох районах, але ЗСУ стійко стримують ворога, — Генштаб

18:57 7 квітня 2022
Бійці ЗСУ

Противник, який веде активні бойові дії на сході України, ймовірно, найближчим часом намагатиметься прорвати оборону наших військ у Сєвєродонецькому, Авдіївському та Курахівському районах.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Зазначається, що ворог намагається продовжувати наступ у районах населених пунктів Донецьке, Новотошківське та Попасна, а також Мар'їнка, Борівське та Солодке.

«Спроби наступу успіху не мали. Мабуть, окупанти найближчим часом намагатимуться прорвати оборону наших військ у Сєвєродонецькому, Авдіївському та Курахівському районах» , — зазначили в Генштабі і додали, що Сили оборони України, завдаючи шкоди, продовжують відтісняти ворога та звільняти тимчасово захоплені окупантами території на окремих напрямках.

Ексклюзивний матеріал «Думаю, на Донбасі все почалося, там все й закінчиться», — військовий експерт назвав найближчі плани рашистської армії в Україні" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

511

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Потяг

Рашисти завдали авіаудару у Донецькій області: відрізано залізничний шлях до Слов'янська та Краматорська

В Ірпені 9-річну дівчинку зґвалтували 11 рашистів, а після того вирізали на її грудях Z

В Ірпені 9-річну дівчинку зґвалтували 11 рашистів, а після того вирізали на її грудях Z

Володимир Путін

Путін не збирається йти з України: стало відомо про плани кремлівського диктатора

Путін за довгим столом

У путіна точно онкологія: Арестович розповів, чому кремлівський диктатор вибирає довгі столи

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.