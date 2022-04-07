До столиці повертатися рано: у командуванні ЗСУ оцінили ймовірність повторного наступу ворога на Київ

Окупанти, яких ЗСУ змусили відступити від столиці, незабаром спробують встановити контроль над Донецькою та Луганською областями. І лише у разі успіху на Сході війська РФ можуть повернутися до ідеї взяти Київ.

Про це заявив на брифінгу заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил Олександр Грузевич. За його словами, киянам, які виїхали з міста, варто почекати з поверненням — загрозу ракетних ударів ніхто не скасовував.

«Протягом двох днів у самому Києві виявили 16 ДРГ ворога. Тобто, залишаючи область, він залишив диверсантів. Наприклад, учора ми провели зачистку одного району, зловили одну групу та виявили жменю датчиків, за якими орієнтуються ракети», — зазначив він.

За словами Олександра Грузевича, блокпости в столиці поки що залишаються, хоч проїжджі частини доріг і розширюватимуться. Пропускний режим із міркувань безпеки залишать.

«Збільшується зовнішнє коло оборони Києва та області. Ми розпочали активно підготовку свого особового складу. Здійснюємо навчання тактиці дій, щоб бути готовими до відображення можливого повторного наступу на столицю», — заявив бригадний генерал.

Ексклюзивний матеріал «Думаю, на Донбасі все почалося, там усе й закінчиться», — військовий експерт назвав найближчі плани рашистської армії в Україні" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото із соцмереж

626

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter