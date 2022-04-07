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У путіна точно онкологія: Арестович розповів, чому кремлівський диктатор вибирає довгі столи

18:08 7 квітня 2022
Путін за довгим столом

У російського президента путіна, який, як стверджують, болісно стурбований своїм здоров'ям і вдається до незвичайних способів його збереження, може бути саркома і він точно проходить хіміотерапію.

Це пояснює той факт, що під час зустрічей він сидить за довгим столом далеко від співрозмовників. Про це в інтерв'ю телеканалу ISLND TV розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович, передає «Обозреватель».

«Він на хімії точно, тому 20-метрові столи, щоб імунна система, і без того розбовтана, щоб нічого на неї не вплинуло», — сказав він. Арестович також зазначив, що хоч саркома зазвичай прогресує дуже швидко, але медики йому говорили, що «буває по-різному».

Раніше російсько-ізраїльський підприємець і громадський діяч Леонід Невзлін, посилаючись на думку відомих ізраїльських лікарів, стверджував, що агресія, депресія і навіть панічні атаки, до яких схильний до путін, можуть бути наслідком важкої хвороби та її лікування.

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