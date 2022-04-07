Вступний тест замість ЗНО: до якого числа потрібно встигнути зареєструватися

У 2022 році замість традиційного ЗНО для вступу на бакалаврат заплановано проведення національного мультипредметного тесту (НМТ).

Як повідомляють в Українському центрі оцінювання якості освіти, щоб взяти участь у цьому тестуванні, потрібно зареєструватися до 9 квітня.

Наголошується, що найважливіший документ учасника традиційного ЗНО — сертифікат — для участі у НМТ не потрібен, однак для комунікації з учасниками (підтвердження бажання взяти участь у тестуванні, вибір очікуваного міста перебування на час тестування тощо) буде використано Інформаційну сторінку учасника ЗНО. Доступ до неї здійснюється за номером та PIN-кодом, зазначеним у сертифікаті.

Тим, хто вже має сертифікат, потрібно обов'язково записати його номер та PIN-код, щоб використовувати їх для входу на свою Інформаційну сторінку.

Тим, хто зареєструвався, але не має сертифікату та потрібних даних, пізніше повідомлять, як дізнатись інформацію для входу на свою Інформаційну сторінку.

Раніше міністр освіти та науки Сергій Шкарлет заявляв, що правила вступу до вузів змінено лише на 2022 рік.

Фото Pixabay

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