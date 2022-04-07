ЗСУ проводить «весняні роботи» на полях битв: у Генштабі показали знищення техніки ворога

У зв'язку з настанням сезону польових робіт українські воїни теж вийшли у поля, але не для посадки, а для «збирання врожаю» з техніки ворога.

У Генштабі ЗСУ показали влучний постріл, який знищив техніку супротивника. «Розвідник 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади зафіксував момент знищення російського танка його побратимами-десантниками. Разом переможемо!» — йдеться у повідомленні.

А на Херсонщині ЗСУ розбили артилерійський підрозділ окупантів, який готувався до обстрілу.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомляли, що за 42 дні широкомасштабного вторгнення в Україну ЗСУ ліквідували близько 700 танків супротивника та майже 1900 броньованих машин.

Фото — скріншот

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