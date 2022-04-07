29.75 / 30.66 32.72 / 33.88
Київ: +18
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

ЗСУ проводить «весняні роботи» на полях битв: у Генштабі показали знищення техніки ворога

17:02 7 квітня 2022
Вибух

У зв'язку з настанням сезону польових робіт українські воїни теж вийшли у поля, але не для посадки, а для «збирання врожаю» з техніки ворога.

У Генштабі ЗСУ показали влучний постріл, який знищив техніку супротивника. «Розвідник 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади зафіксував момент знищення російського танка його побратимами-десантниками. Разом переможемо!» — йдеться у повідомленні.

А на Херсонщині ЗСУ розбили артилерійський підрозділ окупантів, який готувався до обстрілу.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомляли, що за 42 дні широкомасштабного вторгнення в Україну ЗСУ ліквідували близько 700 танків супротивника та майже 1900 броньованих машин.

Фото — скріншот

268

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

В Ірпені 9-річну дівчинку зґвалтували 11 рашистів, а після того вирізали на її грудях Z

В Ірпені 9-річну дівчинку зґвалтували 11 рашистів, а після того вирізали на її грудях Z

Володимир Путін

Путін не збирається йти з України: стало відомо про плани кремлівського диктатора

Російська військова техніка

Російські війська у Придністров'ї готуються до вторгнення в Україну, — Генштаб

Потап

«Горіти тобі, Миколо, у пекельному вогні», — Потап розмазав Баскова за його підтримку війни проти України

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.