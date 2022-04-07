Гроші — «на вітер», молоді пацани — «на добрива»: у Зеленського назвали втрати ворога з початку війни

Широкомасштабне вторгнення росії в Україну триває вже 43-й день, і за цей час сума прямих воєнних втрат Росії становить понад 12 мільярдів доларів. Не кажучи вже про ліквідованих рашистів.

Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак: «Прямі воєнні втрати Росії становлять 12,19 млрд доларів за 42 дні повномасштабних військових дій в Україні».

Інформацію Єрмака деталізували у Генеральному штабі ЗСУ, повідомивши, що в Україні було ліквідовано майже 19 тисяч військовослужбовців супротивника. Могли б принести користь суспільству, але стали добривом для української землі.

Раніше в Генштабі ВСУ повідомляли про атаку противника на сході України, а також про те, що противник шукає шляхи поповнення втрат у живій силі.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

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