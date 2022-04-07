Окупанти, які зосереджували свої зусилля на спробах захопити східні області України, не змогли увійти до Новотошківського, натомість обстріляли на Луганщині лікарню у Сєвєродонецьку та будинки у Лисичанську.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, противник завдає ударів по будинках мирних жителів та господарських об'єктах у Лисичанську, Сєверодонецьку, Новодружеську та Тошківці, а вночі рятувальники гасили пожежу у лікарні Сєверодонецька.

«У Сєвєродонецьку щонайменше 10 будинків загорілися, у багатьох багатоповерхівках вибиті вікна, пошкоджені дахи, є руйнування одразу у двох навчальних закладах та кількох магазинах, поранено п'ятьох людей, які стояли у черзі в центрі надання гуманітарної допомоги», — зазначив він і додав: «На лінії фронту загалом відбито дев'ять атак ворога: знищено шість танків, п'ять одиниць броньованої та шість — автомобільної техніки, чотири артилерійські системи» .

Журналіст Андрій Цаплієнко показав відео наслідків обстрілу населених пунктів Луганщини.

Нагадаємо, що напередодні повідомлялося про кілька гуманітарних коридорів для евакуації жителів населених пунктів східних регіонів, у тому числі й з Сєвєродонецька.

Фото Сергія Гайдая

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