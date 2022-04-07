«Болючіше за ембарго»: названо засіб, який може зупинити путіна вже до літа

Санкції, що вводяться багатьма країнами світу проти росії, хоч і завдають ударів її економіці, але Кремль не припиняє широкомасштабної агресії в Україні. Проте в арсеналі світу є засіб, який міг би швидко зупинити тирана-диктатора.

Про нього у коментарі «Обозревателю» розповів експерт Юрій Федоров. На його думку, це — припинення постачання запчастин та комплектуючих, що боляче вдарить по російській економіці.

«Європейські країни можуть запровадити нафтове ембарго, але залишається Cхід. Якусь нафту hосія все одно постачатиме. Щодо газового ембарго, то я не впевнений, що Європа введе повне ембарго на постачання російського газу. На європейському ринку діють дуже складні обставини», — сказав Федоров.

Водночас він наголосив, що у короткостроковій перспективі набагато важливіше, щоб промисловість країни-агресора залишилася без комплектуючих та запчастин, а отже, транспортний колапс неминучий.

«Від цього стане промисловість, транспорт. Зупинка цих галузей набагато болючіша e короткостроковому плані, ніж ембарго», — наголосив експерт.

За його оцінками, транспортний колапс в росії може наступити вже влітку: «До літа очікується зупинка цілої низки виробництв. Просто тому, що немає імпортних комплектуючих та імпортних запчастин. Це теж фактор, який перешкоджає путіну вести тривалу війну».

Нагадаємо, що напередодні США та країни G7 оголосили про нові санкції щодо Росії. До того ж було запроваджено персональні санкції, які торкнулися відомих російських бізнесменів, а також дочок путіна, дружини Сергія Лаврова та Дмитра Медведєва.

Фото Pixabay

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