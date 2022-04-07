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Україна

«Висадили непроханих пасажирів» та «надправили на концерт Кобзона»: підрозділ ЗСУ майстерно спалив техніку ворога

9:03 7 квітня 2022
Боєць ЗСУ

Українські військові знищують ворога і у повітрі, і на землі, і на морі. І роблять це ювелірно.

На сторінці Генштабу ЗСУ у соцмережах виклали фото, на якому показано результат роботи українських захисників із 30-ї ОМБр ім. князя Костянтина Острозького та 93-й ОМБр Холодний Яр.

«Обережно! Працюють українські майстри «висадки непроханих пасажирів», — йдеться у коментарі до фото.

«Чергові шанувальники Кобзона зіграли головну роль у новій серії „Пункт призначення“ та „розлетілися“ до нього на концерт» , — йдеться у повідомленні на сторінці знаменитої бригади, де виклали відео удару по ворогу.

А військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір» Олександр Коваленко, відомий як «Злий одесит», виклав у мережу результат роботи ЗСУ під Києвом. Так працює ПТРК Javelin.

Раніше на Харківщині українські десантники збили найновіший російський ударний гвинтокрил Ка-52 «Алігатор», який називають «танком, що літає», із протитанкового ракетного комплексу (ПТРК) «Стугна-П».

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

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