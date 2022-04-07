Окупанти намагаються підготувати наступ на сході України, але ЗСУ завдають потужних ударів по ворогові, — Генштаб

Основні зусилля окупанти зосереджують на підготовці до наступальної операції на сході України, метою якої є встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей.

Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, противник продовжує активні дії на Слобожанському, Донецькому, Південнобузькому та Таврійському напрямах.

Так, на Слобожанському напрямку противник блокує та завдає ударів по Харкову, на Донецькому та Таврійському — продовжує артилерійські обстріли Попасної, щоб поновити наступ на Рубіжне, Нижнє та Новобахмутівку. Робляться спроби прорвати оборону ЗСУ у районі Новотошковського.

На Південнобузькому напрямку ворог обороняє раніше зайняті рубежі та намагається відновити боєздатність підрозділів.

За даними Генштабу, частина підрозділів, що виводяться, розміщується у наметових містечках на території низки областей російської федерації, що межують з Україною. «Військовослужбовці відмовляються брати участь у подальших бойових діях на території України. Морально-психологічний стан зазначеного особового складу низький і має тенденцію до погіршення», — йдеться у повідомленні.

У той же час російське військове керівництво продовжує пошук можливостей вирішення проблемного питання поповнення людськими ресурсами своїх підрозділів — військкоми активізували роботу з військовозобов'язаними, звільненими зі служби після 2012 року, які та мають військово-облікові спеціальності водія, механіка-водія, розвідника, а також молодших командирів.

«Офіційною причиною виклику у військкомати є проведення зборів з підготовки за вказаними військовими спеціальностями терміном на 3 місяці. Також на території так званої придністровсько-молдовської республіки проводиться відповідна агітаційна робота з населенням, яке має російське громадянство», — додали у Генштабі.



Зазначається, що за минулу добу угрупуванням Повітряних Сил Збройних Сил України збито три повітряні цілі: крилату ракету, БПЛА та бойовий літак. Українська авіація завдавала ракетно-бомбових ударів по військам окупантів.

Раніше у Генштабі повідомляли, що рашисти залишили частину військ у білорусі для стримування ЗСУ та готують аеродром у Тирасполі для прийому літаків.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

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