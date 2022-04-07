«Ви назавжди станете вигнанцями»: Зеленський закликав росіян вимагати припинення війни в Україні

Убиті українці та українки у Бучі, Ірпені та інших містах — це останній аргумент для кожного росіянина, щоб нарешті визначитися: за війну вони чи за мир.

Про це сказав у своєму відеозверненні президент Володимир Зеленський.

«У нацизму немає майбутнього, у масових вбивств немає майбутнього, у всіх в росії, хто зараз не вимагатиме припинення війни та виведення російських військ з України, немає майбутнього», — зазначив він.

Глава української держави наголосив, що це стосується не лише публічних осіб чи бізнесменів у Росії, а й пересічних громадян.

«Якщо за війну, то ви назавжди, до кінця життя будете вигнанцями та врешті-решт втратите все. А якщо за мир, якщо у вас є хоч трохи сорому за те, що роблять російські війська в Україні, то для таких громадян росії зараз ключовий момент. Потрібно вимагати, саме вимагати припинення війни. Краще зараз, вимагаючи миру, щось втратити, зіткнутися з російською репресивною машиною, ніж якщо вас до кінця життя прирівнюватимуть до нацистів», — наголосив він.

Також президент України заявив, що завдяки свідкам, супутниковому моніторингу, іншим інструментам, які допомагають встановити правду, ми з'ясуємо всі обставини щодо більшості наших зниклих громадян та більшості військових злочинів росії на території України.

«У російському керівництві дійсно злякалися того, що гнів світу через побачене в Бучі повториться і через побачене в інших містах, звідки ми неодмінно виб'ємо окупантів. У нас є інформація про те, що російські військові змінили тактику і намагаються прибирати з вулиць та підвалів на захопленій території вбитих людей. Це лише спроба приховати докази і більше нічого», — заявив президент.

Зеленський запевнив, що винним не вдасться уникнути відповідальності. Відомо вже про тисячі зниклих безвісти людей, про тисячі людей, які можуть бути депортовані у росію, або вбиті.

«Якщо світ почав дискусію про те, чи можна називати геноцидом те, що зробили російські військові на території України, пошук правди вже неможливо зупинити. Це вже не відкотиш назад ніяк. Можна лише швидше відмовитися від подальшої агресії проти України і тим самим спробувати хоч якось скоротити збитки для російської державності і для тих, хто приймає в росії ключові рішення», — підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що у своєму попередньому відеозверненні Зеленський заявляв, що після бучанської різанини санкції Заходу мають бути у відповідності до тяжкості воєнних злочинів:

Фото Офісу президента

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