«Якби не Назар, нас розірвало би на шматки»: в бою солдат ціною власного життя врятував 20 побратимів

Під час визволення одного з сіл на Чернігівщині, де ВСУ завдає помітних втрат рашистам, 20 українських бійців атакували ворога під прикриттям бронетранспортера. Навідником гармати цього БТРа був молодший сержант 23-річний Назар Небожинський з Рівного. Він зумів підбити в тому бою 3 російських «броні». Але з останньої, третьої, противник вистрелив практично одночасно з Назаром. Тож Небожинський хоча й знешкодив цю ворожу бронемашину, але, на превеликий жаль, загинів від пострілу з неї. Молодший сержант викликав вогонь противника на себе, врятувавши 20 піхотинців, які знаходилися під прикриттям його бронетранспортера.

— Якби він це не зробив, нас би всіх двадцятьох розірвало б на шматки, — сказав на камеру телеканалу «Україна» солдат, який брав участь в тому бою. — Назар Небожинський справжній герой. Він врятував нас, пожертвувавши своїм життям.

Назар Небожинський в своєму останньому бою підбив 3 БТРи ворога

Загалом під час звільнення того села на Чернігівщині українські захисники знищили 3 танки й 5 БТРів російських загарбників. Наступ підрозділу ЗСУ на село став несподіванкою для ворога. Нашим вдалося тоді захопити рацію одного з рашистів. З переговорів противника, українці дізналися, що серед росіян почалася паніка. Хоча рашистів було більше, серед них виявилися такі, хто кинувся навтьоки, лишаючи свою справну бойову техніку. Втікачів наздоганяли кулі українських воїнів. Частина росіян здалася в полон.

Характерно, що серед речей вбитих російських солдатів виявилося чимало презервативів. В одному з БТРів ворога лежав цілий ящик засобів контрацепції. Місцеві розповіли, що під час окупації села рашисти зґвалтували навіть 16-річну дівчинку. До того ж вщент розграбували хати селян.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», при обороні Маріуполя загинув член збірної України з ММА.

Фото с сайту Армія Inform

426

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter