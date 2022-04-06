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Різанина у Бучі: у Берліні пройшла акція солідарності з Україною (ексклюзивне відео)

20:16 6 квітня 2022
Акція у Берліні

У Німеччині, як і у багатьох країнах світу, постійно відбуваються акції на підтримку України.

У середу, 6 квітня, в центрі Берліна перед Бундестагом відбулася масова акція на підтримку боротьби українського народу проти російського агресора.

Як передають наші спеціальні кореспонденти Ганна та Галина Швець, сотні людей з дітьми, з українськими прапорами в руках лягали на землю, демонструючи жах трагедії, що сталася у Бучі під Києвом, де російські окупанти влаштували масову різанину, про що зараз говорить увесь світ.

Учасники акції закликали керівництво Німеччини та НАТО закрити небо над Україною та розслідувати військові злочини кремлівських фашистів. Наприкінці акції люди піднімалися з землі, повторюючи все голосніше і голосніше: «Герої не вмирають!»

Раніше в Європі зажадали провести міжнародне розслідування різанини у Бучі

Фото — скріншот

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