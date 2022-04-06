Винен інтернет: окупанти знайшли безглузде пояснення поразки в інформаційній війні з Україною

Російське командування, яке зіткнулося з невдоволенням військовослужбовців армії країни-окупанти війною в Україні, у всьому звинувачує Інтернет — мовляв, у мережі солдати знаходять інформацію, відмінну від тієї, якою їх «годує» пропаганда.

Про це повідомляють у ГУР Міноборони України та наводять скани документу — «Виписки за наказом заступника командувача західним військовим округом з військово-політичної роботи», яку командування окупантів розіслало у військові частини.

Росіяни скаржаться на «посилення інформаційного впливу на військових з боку ЗСУ та українських спецслужб»: «У документі стверджується, що „командири всіх ступенів зіткнулися із протидією особового складу“, який висловлює невдоволення війною в Україні. На думку російського командування, вина за зниження мотивації та настрою військових лягає на мережу Інтернет та популярні месенджери».

Автори документа нарікають, що основними засобами впливу на російських військових обрано: «вплив на історичну пам'ять (спотворення історичних фактів історії росії), маніпулювання думками за рахунок агентів впливу», а також «поширення неправдивої на думку окупантів інформації про події та обстановку у зоні бойових дій.

«Як засіб протидії відданий наказ провести заходи щодо «засобів обмеження виходу особового складу в телекомунікаційно-інформаційну мережу Інтернет з персональних мобільних пристроїв з розширеними мультимедійними можливостями» , — повідомляють в українській розвідці та додають, що згідно з вказівками командування, російськими військовими або заборонять зовсім, або будуть піддавати жорсткій цензурі всі повідомлення та будь-яку інформацію, розміщену в «телекомунікаційно-інформаційній мережі Інтернет».

Нагадаємо, що після величезного резонансу, який викликали звірства рашистів у Бучі під Києвом, де безжально було вбито сотні мирних жителів, російське командування вирішило приховувати свої військові злочини. Так, в оточеному Маріуполі, за повідомленням міськради, окупанти почали спалювати тіла загиблих у мобільних крематоріях.

Фото Pixabay

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