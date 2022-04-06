Мама написала контактну інформацію на тілі дворічної дочки: історія фото, що стало вірусним

Фото, на якому на спині маленької (2,5 рочки) дівчинки Віри Маковій написані латиницею ім’я, прізвище, дата народження і телефони батьків, її мама киянка Олександра Клименко зробила в перший день нападу путінської росії на Україну. Жінка виклала це фото на своїй сторінці в Instagram першого квітня. І воно за лічені дні заполонило соціальні мережі, ставши вірусним. По його мотивах художник Олександр Грехов навіть зробив малюнок, виклав його в Instagram з підписом «Батьки пишуть контакти на тілах своїх дітей у разі, якщо їх уб'ють, а діти виживуть».

Цей малюнок художник Олександр Грехов зробив під враженням фото маленької Віри

«На фото Вірина спина у перший день війни, — написала на своїй сторінці в Instagram мама дівчинки Олександра Клименко (в соцмережі вона підписалася прізвищем Маковій). - Я писала на ній руками, що дуже сильно дрижали. Але нащо вам казати? Ви й так знаєте, як це — прокинутися від глухих та потужних звуків вибухів, що лунають на десятки кілометрів. Мене трясло перші години, як і вас.

Вірочка з мамою за два місяці до війни

Підписала Віру на випадок, якщо із нами щось станеться і її хтось підбере вижившу. Або вона загубиться, що теж, за моєю логікою, могло статися лише при моїй відключці. Тоді навіть промайнула шалена думка: чому я не зробила їй татуювання з цією інформацією. Досі не можу заставити себе викласти з кишені комбінезончика заламінований скотчем папірець, що на другому фото. Хоча зараз ми там, де безпечно".

«На фото Вірина спина у перший день війни, - каже мама дівчинки Олександра. - Я підписала її руками, що дуже сильно дрижали»

Заламінований папірець з написаними латиницею ім’ям та прізвищем Вірочки Маковій, її мами й тата та номерами телефонів Олександра поклала в кишеню дочки за два дні до початку великої війни.

Зараз, за інформацією телеграм-каналу «По той бік війни», жінка з дочкою знаходяться у Франції.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що пропонують біженцям з України у різних країнах ЄС: житло, робота та соціальні гарантії

Фото зі сторінки Олександри Клименко в Instagram

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