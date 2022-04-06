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Україна

Вбивці замітають сліди: в Маріуполі активно працюють російські мобільні крематорії

17:18 6 квітня 2022
Маріуполь

Завдяки звільненню Бучі світ дізнався про жахливі військові злочини армії країни-агресора, схожа ситуація і у інших містах Київської області, а що вже говорити про Маріуполь, оточений противником, в якому, щоб приховати звірства, почали працювати російські мобільні крематорії.

«Масштабу трагедії у Маріуполі світ не бачив з часів існування концтаборів нацистів. Рашисти перетворили все наше місто на табір смерті. На жаль, моторошна аналогія отримує дедалі більше підтверджень. Це вже не Чечня чи Алеппо. Це новий Освенцім та Майданек. Світ має допомогти покарати путінських нелюдів», — каже мер Маріуполя Вадим Бойченко.

У Маріупольській міськраді повідомляють, що після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво росії наказало знищити будь-які свідчення злочинів своєї армії в оточеному місті.

«Тиждень тому обережні оцінки вказували на 5 тисяч загиблих. Але з огляду на розміри міста, катастрофічні руйнування, тривалість блокади та жорсткий опір, жертвами окупантів могли стати десятки тисяч цивільних маріупольців. Тому росія не поспішає давати зелене світло місії Туреччини та іншим ініціативам порятунку та повній евакуації Маріуполя. Крім того, всіх потенційних свідків звірств окупанти намагаються ідентифікувати через фільтраційні табори та знищити», — йдеться у повідомленні.

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При цьому усю брудну роботу росіяни доручили колаборантам. — очевидці повідомляють, що рашисти залучили до спеціальних бригад зачистки місцевих та терористів «ДНР», які збирають і спалюють тіла вбитих.

«Координує роботу цих груп самопроголошений мер-колаборант Костянтин Іващенко. Багато років він із поплічниками неодноразово намагався захопити владу, але врешті-решт йому вдалося стати хіба що директором маріупольського крематорію», — додали у міськраді.

Раніше генпрокурорка України Ірина Венедиктова заявляла, що ситуація у Бородянці під Києвом може бути набагато гіршою, ніж у Бучі.

Фото — скріншот

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