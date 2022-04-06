Не лише Рудий ліс: в Чорнобилі в розграбованій рашистами лабораторії знаходились дуже радіоактивні проби

У розкраденій російськими окупантами лабораторії в Чорнобилі знаходилося не тільки новітнє обладнання вартістю 6 мільйонів євро, а й високоактивні проби та зразки радіонуклідів. Якщо не знаєш, як правильно з ними поводитися, можеш отримати чималу дозу опромінення. Таке запросто могло статися із солдатами ворога, які розікрали цю та інші лабораторії у Чорнобилі та на ЧАЕС.

У вівторок, 5 квітня, співробітники Державного агентства України з управління зоною відчуження вперше після звільнення Чорнобиля, поїхали туди, щоб вивчити наслідки господарювання армії мародерів. Але вже зараз ясно: російські військовослужбовці, які грабували або навіть просто обшукали радіологічні лабораторії зони відчуження, запросто могли отримати значно більші зони опромінення, ніж навіть солдати, які рили окопи на місці Рудого лісу. Ось що з цього приводу заявив телеканалу Белсат TV російський фізик-ядерник Андрій Ожаровський, який відкрито виступає проти війни, розв'язаної путінським режимом проти України.

— Якщо російські солдати нишпорили в лабораторіях Чорнобильської АЕС, когось там шукали, це вже становило для них загрозу, — сказав Андрій Ожаровський. — Адже в цих лабораторіях (на ЧАЕС їх багато) досліджують не просто радіоактивні, а високорадіоактивні зразки. Солдати могли неправильно поводилися з ними (наприклад, витягати з захисних свинцевих боксів, класти собі в кишені штанів. — Авт.) і через це отримати опромінення.

Так виглядала новітня радіологічна лабораторія в Чорнобилі, пограбована армією мародерів

Чорнобильська зона — це дуже складна система. Місяць (окупації — Авт.) не зрозуміло, чи займався там хтось підтримкою радіаційної безпеки. Генеральний секретар МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі приїздив наприкінці березня в Україну, обіцяв відвідати Чорнобильську зону, розібратися в тому, що там відбувається. Зокрема, чи дійсно з’явилися окопи на місці Рудого лісу, що сталося з лабораторіями, з високоактивними зразками. Але навіть він не зміг змусити російську сторону, яка контролювала тоді зону відчуження, прийняти там делегацію МАГАТЕ.

Україна проведе ретельне розслідування наслідків перебування російських військ на ЧАЕС і в Чорнобильській зоні. За результатами цього розслідування, можна буде предметно оцінити, зокрема, те, які дози опромінення отримали російські солдати. В будь-якому разі їм слід пройти обстеження на апараті ЛВЛ — лічильник випромінювання людини. За його допомогою визначають, де в організмі накопичились радіонукліди. Досвід Чорнобильської аварії свідчить: ті, хто отримали внутрішнє опромінення — вдихнули цезій, стронцій, плутоній, америцій (те, що лежить, зокрема, в землі на місці рудого лісу) — можуть мати серйозні проблеми зі здоров’ям, передусім онкологію. Багато залежить від того, куди саме потрапили радіоактивні речовини. Якщо людина їх вдихнула, то вражаються легені. В разі коли вона отримала радіонукліди з водою (наприклад, солдати могли користуватися колодязями, з яких не варто було пити), то постраждав шлунково-кишковий тракт.

Військовослужбовцям рф, які знаходилися в 30-кілометровій зоні відчуження, слід викинути увесь одяг, який вони там носили, а також підстригтися, бо в волоссі також може накопичуватися радіоактивний пил.

Нагадаємо, рашисти, які втекли з Чорнобильської зони, почали помирати від гострої променевої хвороби.

Фото Державного агентства України з управління зоною відчуження

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