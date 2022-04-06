Рашисти заявили про обстріл ракетами «Онікс» кількох українських міст

Путінська армія продовжує використовувати Україну, як полігон для випробовування своєї зброї. Так, міноборони рф опублікувало повідомлення про нанесені удари по різним об'єктам в Україні ракетами «Онікс» з узбережжя Чорного моря. Щоправда, окупанти подають інформацію викривленою, але для них це вже норма.

«Вранці 6 квітня високоточні ракети повітряного та наземного базування знищили 5 баз зберігання палива в районі Радехова, Козятина, Просяної, Миколаєва та Новомосковська, — йдеться у повідомленні. — Ці об'єкти використовувались для постачання паливом військових формувань українських військ».

Ба більше, в іншому повідомленні рашисти навіть показали на відео запуск ракети «Онікс» по наземним цілям, хоча вона була розроблена саме для атак кораблів. Цю зброю орки застосовували у 2016 році у Сирії, тепер і в нас.

Нагадаємо, росія використовує у війні з українцями фосфорні бомби та інші заборонені боєприпаси.

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