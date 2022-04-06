29.59 / 30.48 32.55 / 33.74
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Рашисти заявили про обстріл ракетами «Онікс» кількох українських міст

15:21 6 квітня 2022
ракета Онікс

Путінська армія продовжує використовувати Україну, як полігон для випробовування своєї зброї. Так, міноборони рф опублікувало повідомлення про нанесені удари по різним об'єктам в Україні ракетами «Онікс» з узбережжя Чорного моря. Щоправда, окупанти подають інформацію викривленою, але для них це вже норма.

«Вранці 6 квітня високоточні ракети повітряного та наземного базування знищили 5 баз зберігання палива в районі Радехова, Козятина, Просяної, Миколаєва та Новомосковська, — йдеться у повідомленні. —  Ці об'єкти використовувались для постачання паливом військових формувань українських військ».

Ба більше, в іншому повідомленні рашисти навіть показали на відео запуск ракети «Онікс» по наземним цілям, хоча вона була розроблена саме для атак кораблів. Цю зброю орки застосовували у 2016 році у Сирії, тепер і в нас.

Нагадаємо, росія використовує у війні з українцями фосфорні бомби та інші заборонені боєприпаси.

Читайте також: «Вбити якнайбільше людей»: вперше ворог скинув на Київ снаряди на парашутах

1143

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

В Ірпені 9-річну дівчинку зґвалтували 11 рашистів, а після того вирізали на її грудях Z

В Ірпені 9-річну дівчинку зґвалтували 11 рашистів, а після того вирізали на її грудях Z

російський вертоліт

Пілот рашистів втік на гелікоптері до кордону з Україною, щоб не воювати

ракета Онікс

Рашисти заявили про обстріл ракетами «Онікс» кількох українських міст

звірства рашистів

Гвалтували навіть чоловіків та літніх людей: стали відомі нові факти звірства рашистів

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.