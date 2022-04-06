Рашисти, які стратили мирне населення під Києвом, відзначилися військовими злочинами в Сирії, — розслідування ЗМІ

У Бучі, Ірпені та Гостомелі, де рашисти влаштували справжню різанину, вбиваючи мирних жителів, стояла 155-а бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту росії.

Журналісти «Слідства.Інфо» ідентифікували деяких окупантів завдяки спискам складу бригади, які опублікувала розвідка. Так, у списках є імена та персональні дані 82 російських військових із цього формування. Щонайменше 24 з них були учасниками війни у Сирії на боці режиму Башара Асада. А це в середньому кожен третій морський піхотинець, чиї дані є у списку розвідки.

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Журналісти з'ясували, що значна кількість окупантів народилася у 1998−2002 роках. Тобто зараз їм 20−25 років. Своїми «подвигами» нелюди хвалиться в соцмережах, як, наприклад, Михайло Ткач із Владивостока, який загрожує й надалі «відрізати вуха укропам».

Олексій Скулькін служить у російській армії 15 років, у 2016 році він воював у Сирії.

Журналісти знайшли в соцмережах сторінки деяких морпіхів, але обіцяють продовжити роботу з ідентифікації катів Бучі.

У Росії, де влада і пропаганда цинічно заявляють, що всі повідомлення про звірства російських військових — «фейк», люди намагаються доносити правду про війну в Україні до співгромадян. Й попереджають…

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Фото зі сторінки міністра трансформації Михайла Федорова у соцмережах

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