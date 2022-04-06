Рашисти обстріляли нафтобазу та завод на Дніпропетровщині, від Кривого Рогу ворога відкинуто, — голова облради

Противник продовжує завдавати ракетних ударів по Дніпропетровській області — у Новомосковську вони поцілили у нафтобазу, а у Синельниківському районі — у завод.

Про це повідомив голова облради Микола Лукашук. З його слів, рятувальники ліквідують пожежу на нафтобазі. На щастя, загиблих чи постраждалих внаслідок обстрілу немає.

«Ворог підступно і цинічно б'є по цивільних об'єктах. Туди, де немає військових. З добрих новин: за даними Генштабу, противник втратив контроль над населеними пунктами Добрянка, Нововознесенське та Трудолюбівка Херсонської області. Це означає, що ворог наразі відкинутий на 80−90 км від Кривого Рогу. І на 30 км від Зеленодольська, що знаходиться на межі області», — додав він.

А голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко повідомив, що нафтобазу знищено.

Раніше колишній командувач силами НАТО в Європі генерал у відставці Уеслі Кларк заявляв, що на цьому етапі війни для Росії головною метою може бути місто Дніпро.

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