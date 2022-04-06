29.56 / 30.48 32.56 / 33.80
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Рашисти обстріляли нафтобазу та завод на Дніпропетровщині, від Кривого Рогу ворога відкинуто, — голова облради

9:31 6 квітня 2022
Ракетний удар

Противник продовжує завдавати ракетних ударів по Дніпропетровській області — у Новомосковську вони поцілили у нафтобазу, а у Синельниківському районі — у завод.

Про це повідомив голова облради Микола Лукашук. З його слів, рятувальники ліквідують пожежу на нафтобазі. На щастя, загиблих чи постраждалих внаслідок обстрілу немає.

«Ворог підступно і цинічно б'є по цивільних об'єктах. Туди, де немає військових. З добрих новин: за даними Генштабу, противник втратив контроль над населеними пунктами Добрянка, Нововознесенське та Трудолюбівка Херсонської області. Це означає, що ворог наразі відкинутий на 80−90 км від Кривого Рогу. І на 30 км від Зеленодольська, що знаходиться на межі області», — додав він.

А голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко повідомив, що нафтобазу знищено.

Раніше колишній командувач силами НАТО в Європі генерал у відставці Уеслі Кларк заявляв, що на цьому етапі війни для Росії головною метою може бути місто Дніпро.

544

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

В Ірпені 9-річну дівчинку зґвалтували 11 рашистів, а після того вирізали на її грудях Z

В Ірпені 9-річну дівчинку зґвалтували 11 рашистів, а після того вирізали на її грудях Z

Володимир Путін

Путін не збирається йти з України: стало відомо про плани кремлівського диктатора

Російська військова техніка

Російські війська у Придністров'ї готуються до вторгнення в Україну, — Генштаб

Заклеєні вікна

Якщо вікна вціліли: лайфхак, як відмити клей скотчу зі скла і що не варто робити

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.