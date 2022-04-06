«По всій росії набирають нових дурнів, щоб відправити їх усіх на забій. Але у нас немає вибору», — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, який напередодні виступав перед членами Радбезу ООН, звернувся до українців, підбиваючи підсумки 41-го дня війни.

«Ми усвідомлюємо, що окупантів більше, у них більше техніки. Ми знаємо про спроби російських керівників зібрати по всій росії нових дурнів з курсантів військових училищ, людей з бойовим досвідом і строковиків, щоб направити їх усіх на забій, у ще один наступ. Але у нас немає жодного вибору — вирішується доля нашого народу. Ми знаємо, за що боремося. І робимо все для перемоги», — сказав Зеленський.

Він також розповів, що у зверненні до Радбезу ООН говорив про те, що хоч ця структура й існує, але безпеки у світі немає ні для кого: «Це точно означає, що Організація об'єднаних націй не може виконувати функції, заради яких створювалася. І винна у цьому лише одна держава. росія. Дискредитуючи і ООН, і всі інші міжнародні інституції, у роботі яких досі бере участь».

Президент додав, що запропонував усім членам Ради безпеки ООН, іншим державам, які поважають міжнародне право, конкретні речі, які можуть змінити ситуацію. Зокрема, глобальну конференцію — вже у мирному Києві — для того, щоб визначитися, як можна реформувати світову архітектуру з огляду на все, що робить росія.

За його словами, готується візит до України президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн та голови європейської дипломатії Жозепа Борреля. Володимир Зеленський також розповів про свою розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, під час якої обговорювалася гуманітарна ситуація у тимчасово окупованих районах України, шляхи надання допомоги людям у заблокованому Маріуполі.

Володимир Зеленський розповів, що після того, як відкрилася правда про звірства окупантів у Бучі, санкції Заходу мають бути співмірними тяжкості воєнних злочинів: «Якщо після цього російські банки зможуть ще функціонувати як завжди, і якщо транзит товарів до Росії триватиме як завжди, якщо країни ЄС платитимуть росії за енергоносії як завжди, то політична доля деяких політичних лідерів розвиватиметься вже не як завжди».

Що ж до санкцій, то про новий пакет обмежувальних заходів США, ЄС та «Великої сімки» можуть повідомити вже у середу, 6 квітня. Попередньо повідомлялося про посилення санкції щодо фінансових установ та державних підприємств країни-агресора, а також щодо посадових осіб та членів їхніх сімей.

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Фото Офісу президента

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