Окупанти залишили частину військ у білорусі для стримування ЗСУ та готують аеродром у Тирасполі для прийому літаків, — Генштаб

Російська армія зосереджується на підготовці до наступальної операції, метою якої є встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей.

У Генштабі ЗСУ попереджають, що загроза застосування противником ракетного озброєння морського, повітряного та наземного базування зберігається. Окупанти завдають вогневого ураження по об’єктах оборонного комплексу, логістичної інфраструктури та житлових кварталах українських міст.

Одночасно ворог намагається покращити тактичне положення на Південнобузькому напрямку — не виключається використання території самопроголошеної придністровсько-молдавської республіки для підтримки наступальної операції на зазначеному напрямку, а на аеродромі Тирасполя здійснюється підготовка для прийому літаків.

На Поліському напрямку окупанти активних дій не здійснювали, частина підрозділів ворога, які виведені із зазначеного напрямку, перебувають на території республіки білорусь. У Генштабі візначають, что ці сили ворог кине на посилення інших угруповань, та не виключають залишення рашистів у білорусі з метою сковування дій Сил оборони України та недопущення їх перекидання на інші напрямки.

За останніми даними, ворог втратив контроль над населеними пунктами Добрянка, Нововознесенське і Трудолюбівка. Тривають бої у районі населеного пункту Олександрівка.

«Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було знищено 8 крилатих ракет. Авіація Повітряних Сил продовжувала підтримання дій наземних військ Сил оборони та завдавала повітряних ударів по військах окупантів», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у звіті аналітичного центру Інституту вивчення війни йдеться, що ворог готує наступ на місто Словянськ, де у 2014 році йшли важкі бо.

Напередодні у Генштабі ЗСУ повідомляли, що у напрямку на Барвінкове противник мав частковий успіх та просунувся на 7 км, взявши під контроль населений пункт Бражківка. Однак спроби батальйонної тактичної групи 1-го танкового полку захопити населений пункт Сулигівка були безуспішними.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

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