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Мисливцям за «Алігаторами» зенітка не потрібна: українські десантники збили вертоліт ворога з протитанкової зброї

19:42 5 квітня 2022
Мисливцям за «Алігаторами» зенітка не потрібна: українські десантники збили вертоліт ворога з протитанкої зброї

Українські десантники в Харківській області збили найновіший російський ударний вертоліт Ка-52 «Алігатор». Причому зробили це із протитанкового ракетного комплексу (ПТРК) «Стугна-П», повідомили у командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ.

«Сьогодні в Харківській області протитанковий підрозділ 95-а окрема десантно-штурмова бригада Збройних сил України знищила розвідувально-ударний вертоліт ЗС РФ Ка-52 «Алігатор», — йдеться у повідомленні.

У повідомленні наголошується, що це вже другий випадок, коли житомирські десантники за допомогою протитанкових засобів знищують повітряні цілі супротивника.

Також сьогодні «десантура» записала собі в актив та знищення іншої техніки та живої сили окупантів.

«В одному з районів виконання завдань, мобільними протитанковими розрахунками 95-ої окремої десантно-штурмової бригади Збройні Сили України було знищено три танки та автомобільний паливозаправник підрозділу ЗС РФ. Ось так працюють «Марунові берети», — жартують українські військові.

Нагадаємо, що раніше під Києвом український спецназ знищив ворожу техніку за допомогою британських протитанкових систем NLAW.

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