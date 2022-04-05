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Зміни у правилах вступу до вузів: у МОН пояснили, чи скасовуватимуть видачу дипломів

19:23 5 квітня 2022
Зміни у правилах вступу до вузів: у МОН пояснили, чи скасовуватимуть видачу дипломів

Студенти, які цього року мають отримати дипломи, їх отримають. У цьому запевнив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, за рішенням якого з 14 березня було відновлено учбовий процес у школах.

«Абсолютно буде повністю сприятливий освітній процес, закінчення початкового року, здобуття кваліфікацій для випускників», — заявив він в ефірі єдиного ефіру українських телеканалів.

За даними Шкарлета, зараз 11 тисяч шкіл у 13 регіонах України працюють за дистанційною або змішаною формою навчання, в одному регіоні частково організовано дистанційне навчання, у чотирьох областях школи працюють або дистанційно, або перебувають на канікулах, ще в одній області дистанційне навчання поки що не розпочалося.

Також Шкарлет запевнив, що правила вступу до вишів в Україні змінено лише на один 2022 рік.

«Ми змушені були на час 2022 змінити трохи правила вступу, але ЗНО не скасовується, а особливий статус проведення вступної кампанії — виключно на 2022 рік», — сказав міністр.

Нагадаємо, раніше стало відомо, як проходитиме вступна кампанія-2022.

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