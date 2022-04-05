«Більше у них нічого немає»: Арестович розповів, коли в Росії закінчаться ресурси для ведення війни в Україні

Ресурси для продовження наступальних дій в Україні у російських фашистів можуть вичерпатися вже за два тижні. Такий прогноз радник глави офісу президента Олексій Арестович зробив в ефірі національного телемарафону 5 квітня.

При цьому він звернув увагу на той факт, що РФ зараз перекидає останні підрозділи з Далекого Сходу і на подальше підкріплення не має ресурсів.

«Я думаю, що ми, безумовно, вже здобули стратегічну перемогу. Ми можемо сказати таке: зараз вони намагаються взяти Маріуполь і робити якісь наступи в зоні ОСС, а наступали вони по всій Україні, з півночі на південь. Це означає, що в найближчі два тижні вони вичерпаються остаточно. Вони перекидають останні частини з Далекого Сходу і все, більше вони нічого не мають», — розповів він.

За словами Арестовича, російським окупантам доведеться здатися і визнати поразку або піти на укладання мирної угоди. Однак зараз президент РФ Путін намагатиметься «видавити» більше вигоди для себе. Втім, Арестович запевнив, що якою б не була ця угода, її умови диктуватиме Україна.

«З цього є лише два виходи: чи мирна угода, чи вони здаються на місці, як нездатні продовжити наступ. Для нас це вигідна ситуація, бо маємо переваги: це наша земля, за нас працює народ, на нас працюватиме природа, погода і так далі. Але щоб реалізувати цю перевагу, нам знадобиться місяць, не менше», — зазначив радник голови офісу президента, спрогнозувавши, що активна фаза війни закінчиться десь до середини квітня.

" А далі партизанка, і ми вб'ємо всіх, хто тут залишиться, якщо вони не підуть на мирну угоду" , — запевнив речник.

Нагадаємо, відомий астролог передбачила путіну болісну смерть від задухи або отрути в його бункері.

Фото Генштабу ЗСУ

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