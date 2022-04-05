Згідно з останніми даними, армія рф готує наступ на місто Словянськ, де у 2014 році вже відбувалися важкі бої з орками. Так вороги намагаються пробитися на схід і з’єднатися з іншими силами на Донбасі. Про це йдеться у новому звіті аналітичного центру Інституту вивчення війни.

«Російські сили, як і раніше, практично не мають прогресу в лобових атаках із захоплення Донецької та Луганської областей, що є їхнім основним напрямком війни. Російські підрозділи на Донбасі стикаються з падінням морального духу та проблемами із постачанням, — йдеться у повідомленні. — Крім того, українські захисники Маріуполя продовжують утримувати місто. Спроби рф зібрати поповнення з резервістів та перекинути пошкоджені підрозділи з північного сходу України для лобових атак на сході України навряд чи збільшать її шанси на успіх. Проте російські війська, що наступають з харківського напрямку, створюють умови для відновлення наступальних операцій через місто Слов'янськ, щоб з'єднатися з іншими російськими військами на Донбасі та оточити українських захисників. Російські війська захопили Ізюм 1 квітня та протягом останніх трьох днів вели активну підготовку до відновлення наступальних операцій — накопичували припаси, переобладнали пошкоджені частини, ремонтували пошкоджений міст в Ізюмі та проводили розвідку на південно-східному напрямку. Найближчими днями російські війська, ймовірно, почнуть наступальні операції у напрямку Слов'янська, розташованого за 50 км на південний схід від Ізюму. Зусилля російських військ, що наступають з Ізюму, із захоплення Слов'янська, швидше за все, стануть наступною ключовою битвою війни в Україні. Російські сили, ймовірно, мають намір відрізати українські сили на сході України, і для цього їм потрібно буде взяти Слов'янськ як мінімальний крок. Якщо російські війська візьмуть Слов'янськ, у них буде можливість просунутися прямо на схід, щоб з'єднатися з російськими військами, що борються в Рубіжному, — коротший шлях, який не ізолює багато українських сил».

За словами аналітиків, українські військові повідомили, що частини російських підрозділів повітряно-десантних військ, виведених з північної частини Києва, 4 квітня вилетіли до Бєлгорода. Ці підрозділи недостатньо укомплектовані, не мають обладнання та, ймовірно, сильно деморалізовані.

«Російські війська майже повністю виведені з Чернігівської та Сумської областей та, ймовірно, повністю залишать ці райони найближчими днями. Малоймовірно, що російські сили, виведені з київського напрямку, будуть ефективно розгорнуті деінде в Україні, і, швидше за все, вони втрачені».

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