Джавелін та Джавеліна: які імена дають в Україні новонародженим від початку війни

Після початку повномасштабної війни в Україні дітям почали давати імена Джавелін та Джавеліна. Про це повідомляє Міністерство юстиції у фейсбуці

«Для декого при виборі імені для своєї малечі вирішальну роль зіграла війна, у якій українці вже другий місяць виборюють незалежність та суверенітет нашої держави. Так, у Вінницькій області та місті Київі новонароджені хлопчик і дівчинка отримали імена Ян Джевелін та Джавеліна відповідно. Без прив'язки до теми війни, але при цьому не менш оригінальні та рідковживані імена для своїх малюків обрали ще десятки молодих батьків по всій країні. Зазначимо кілька таких: Одед, Велислав, Аскольд, Дорофій, Єреній, Левкіян, Сулейман, Кай, Яремій, Еней, Лємуель, Юсуф, Ахіл, Лучезар, Соломон, Михаїл-Мир. Добряна, Афіна, Акиліна, Дзвенислава, Февронія, Ругая, Айлін, Шашана, Лілу, Мілада, Роксолана, Астрід, Єустасія, Яснодара».

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