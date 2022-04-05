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Метро у Києві змінило графік роботи: як у столиці працюватиме підземний та наземний транспорт

10:52 5 квітня 2022
Швидкісний трамвай

У столичному метро з 5 квітня відновив роботу пересадочний вузол «Площа Льва Толстого» — «Палац спорту», як напередодні — пересадка «Золоті ворота» — «Театральна». Про це повідомляє КМДА.

А із середи, 6 квітня, метрополітен розпочинатиме свою роботу на одну годину раніше, тобто з 07:30 і працюватиме для перевезень до 19:00.

Поїзди курсують:

  • по червоній лінії: від станції «Шулявська» до станції «Театральна»;
  • по синій лінії: від станції «Героїв Дніпра» до станції «Теремки»;
  • по зеленій лінії: від станції «Сирець» до станції «Видубичі», а також від станції «Видубичі» до станції «Червоний хутір».

Важливо пам'ятати, що станції «Майдан Незалежності» та «Кловська» поїзди проїжджають без зупинки.

Середній інтервал руху поїздів на лініях становить 1 годину. Графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності. Підземні станції продовжать цілодобово приймати людей як укриття.

Крім того, в столиці працюють близько 150 автобусних та понад 30 трамвайних маршрутів. Зокрема, відновлено курсування швидкісного трамвая № 3.

«Орієнтовний інтервал руху автобусів — 30 хвилин, трамваїв — 15−20 хвилин; На лінії швидкісного трамваю № 3 — 25 хвилин. У графік можуть бути внесені оперативні зміни», — повідомили в КМДА.

Повний перелік діючих маршрутів громадського транспорту можна дізнатися за посиланням.

Нагадаємо, з понеділка, 4 квітня, у столиці змінився час комендантської години — тепер вона діє з 21:00.

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