Націлився на Дніпро: названо нову ймовірну мету кремлівського фюрера в Україні

На цьому етапі війни проти України головною метою Кремля може бути місто Дніпро. Окупанти хочуть захопити його, щоби потім оточити українські війська, які стримують противника на Донбасі.

Про такі плани Володимира Путіна висловився в ефірі CNN колишній командувач силами НАТО в Європі генерал у відставці Уеслі Кларк, пише радник голови МВС Антон Геращенко.

«Російські на північ і на південь від Дніпра. Дніпро буде наступною ключовою метою. Якщо вони зможуть дійти до Дніпра, вони відріжуть українські сили на Донбасі… Це є суттєвою частиною української армії», — пояснив відставний генерал.

Американський військовий наголосив: щоб зруйнувати ці наміри агресора, необхідно надати Україні важке озброєння, а не лише Stinger та Javelin.

Stinger і Javelin, як зазначив Кларк, хороші для захисту міст, але ЗСУ потрібна потужніша техніка, танки, мобільна артилерія, авіація, паливо та багато боєприпасів.

Військовий при цьому заявив, що у Штатів важкої техніки, що підходить для нашої країни, немає, тому її повинні підшукати союзники Америки по НАТО у Східній Європі.

«Українці справді можуть боротися. Вони хочуть виграти цю битву», — сказав Кларк, додавши, що Збройні сили України вміють користуватися важкою військовою технікою і нічим не поступаються американським військовим.

«У їхніх солдатів така ж хороша освіта, як і у нас. Вони так само гарні технічно, як і ми. Ми даємо їм нашу сучасну зброю, і вони можуть навчитися нею користуватися за 24 години. Тому нам потрібно краще прислухатися до українців, щоб дізнатися, що їм потрібно, і надати їм обладнання, яке, за їхніми словами, необхідне» , — наголосив генерал у відставці.

Коли Кларка запитали про глобальні цілі Путіна, він заговорив про можливість розширення військових дій.

«Він хоче Україну. Він хоче країни Балтії. Він хоче контролювати Східну Європу. Він хоче зруйнувати НАТО, і він хоче, щоб Сполучені Штати пішли» , — сказав екс-командувач силами Альянсу в Європі.

Нагадаємо, 4 квітня українські ППО знову збили над Дніпропетровською областю дві ракети ворога.

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