Півтори сотні літаків перетворилися на мотлох, а 18500 молодих росіян — на «добрива» для землі: названі втрати ворога з початку війни

З початку підступного вторгнення в нашу країну путін втратив тут вже понад 18500 своїх «бійців», а також купу залізного мотлоху.

У Генштабі ЗСУ підрахували, що було знищено 676 танків, 1858 бойових броньованих машин, 332 артилерійських систем, 107 РСЗО, 55 засобів ППО, 150 літаків, 134 гелікоптери, 1332 засобів автомобільної техніки, 7 кораблів, 76 цистерн з пальним, 94 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Також знищено 25 одиниць спеціальної техніки та 4 пускові установки ОТРК/ТРК.

«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», — традиційно додають в Генштабі.

Нагадаємо, нині окупанти силами окремих підрозділів зі складу 6-ї та 20-ї загальновійськових армій, 1-ї танкової армії, балтійського та північного флотів зосередили зусилля на підготовці до відновлення наступальних дій, спробі оточення угруповання Об’єднаних сил і атаки на Харків.

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