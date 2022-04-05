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Нові жертви путіна-дітовбивці: з початку війни російські фашисти позбавили життя 165 українських дітей

9:31 5 квітня 2022
Нові жертви путіна-дітовбивці: з початку війни російські фашисти позбавили життя 165 українських дітей

З початку вторгнення військ Російської Федерації в Україні від рук військових-катів загинуло 165 дітей.

Про це повідомила уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова.

«Станом на 8 годин 5 квітня 2022 р., за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, що вимагають підтвердження, з початку вторгнення російської федерації в Україні загинуло 165 дітей та постраждало 266 дітей» , — пише омбудсмен.

Найбільше постраждало дітей у Київській — 77, Донецькій — 78, Харківській — 61, Чернігівській — 49, Миколаївській — 35, Луганській — 31, Запорізькій — 22, Херсонській — 29, столиці — 16, Сумській — 16, Житомирській — 15 областях.

Внаслідок бомбардувань та обстрілів пошкоджено 869 навчальних закладів. 83 із них зруйновані повністю.

При цьому Денисова зазначає, що фактичну кількість загиблих та поранених дітей встановити неможливо, оскільки в деяких українських містах окупаційні війська ще ведуть активні бойові дії.

Нагадаємо, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляло про зафіксовані випадки, коли російські окупанти використовують українських дітей як живий щит для військової техніки. Зокрема, у селі Новий Биків Чернігівської області окупанти взяли у заручники і посадили у свої вантажівки місцевих дітей. Як зазначається, ціль їхніх дій — страхування колони військової техніки на марші.

Крім того, одного з березневих днів, за даними МЗС, окупанти незаконно вивезли до Росії 2389 дітей, які перебували на тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей.

Фото unicef.org.uk/

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