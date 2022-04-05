Зупинили «російську смерть з неба»: українські ППО збили над Дніпропетровською областю дві ракети ворога

У ніч проти вівторка, 5 квітня, українські ППО збили над Дніпропетровською областю дві ворожі ракети. Про це написав голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Чиновник зазначає, що уламки спричинили незначне загоряння в одному із сіл. Але, на щастя, ніхто не постраждав. Нині ситуація у сфері нормальна.

«У мене є відео моменту знищення ракет. Проте зараз діє заборона на оприлюднення такої інформації. Обіцяю, що покажу її після перемоги. Збираю архів перемог наших ЗСУ», — пише губернатор.

Напередодні українські артилеристи показали інше чудове відео — того, як їм вдалося виявити велике скупчення автомобільної техніки, яку російські фашисти вирішили сховати на фермі. Довго залишатися непомітними для пильних очей українських захисників не вдалося.

«Влучним вогнем наші артилеристи накрили ангар із технікою. Після чого сталася детонація машин із пальним», — йдеться у повідомленні Оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Нагадаємо, 4 квітня в Чорному морі було завдано удару по фрегату Росії «Адмірал Ессен», з якого обстрілювали ракетами Одесу.

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