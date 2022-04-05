29.47 / 30.44 32.66 / 33.86
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Зупинили «російську смерть з неба»: українські ППО збили над Дніпропетровською областю дві ракети ворога

9:08 5 квітня 2022
Зупинили «російську смерть з неба»: українські ППО збили над Дніпропетровською областю дві ракети ворога

У ніч проти вівторка, 5 квітня, українські ППО збили над Дніпропетровською областю дві ворожі ракети. Про це написав голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Чиновник зазначає, що уламки спричинили незначне загоряння в одному із сіл. Але, на щастя, ніхто не постраждав. Нині ситуація у сфері нормальна.

«У мене є відео моменту знищення ракет. Проте зараз діє заборона на оприлюднення такої інформації. Обіцяю, що покажу її після перемоги. Збираю архів перемог наших ЗСУ», — пише губернатор.

Напередодні українські артилеристи показали інше чудове відео — того, як їм вдалося виявити велике скупчення автомобільної техніки, яку російські фашисти вирішили сховати на фермі. Довго залишатися непомітними для пильних очей українських захисників не вдалося.

«Влучним вогнем наші артилеристи накрили ангар із технікою. Після чого сталася детонація машин із пальним», — йдеться у повідомленні Оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Нагадаємо, 4 квітня в Чорному морі було завдано удару по фрегату Росії «Адмірал Ессен», з якого обстрілювали ракетами Одесу.

492

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Заклеєні вікна

Якщо вікна вціліли: лайфхак, як відмити клей скотчу зі скла і що не варто робити

Літні люди втрачали розум і помирали, а діти були змушені жити в підвалі поруч із мертвими: стало відомо про звірства рашистів під Черніговом

Літні люди втрачали розум і помирали, а діти були змушені жити в підвалі поруч із мертвими: стало відомо про звірства рашистів під Черніговом

Стася Ровінська

«Нічого людського в неї більше немає»: Стася Ровінська після спілкування з матір'ю Сніжаною Єгоровою закликала назавжди забути про неї

путин

Націлився на Дніпро: названо нову ймовірну мету кремлівського фюрера в Україні

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.