Рашистська армія здійснює перегрупування військ і зосереджує зусилля на підготовці наступальної операції на сході України з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей. Також ворог намагається покращити положення підрозділів в Таврійському та Південнобузькому операційних районах, повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Тим часом завершено передислокацію військ центрального військового округу рф з території України. Після завершення відновлення боєздатності вони, за даними розвідки, будуть переміщені в район населеного пункту Валуйки та включені до складу наступальних угруповань військ. Також відзначається рух колон озброєння та військової техніки по території республіки білорусь у напрямку залізничних станцій Гомель, Єльськ та Мозир для завантаження на залізничні ешелони. Значна частина літаків та вертольотів повітряно-космічних сил збройних сил російської федерації перебазовано з аеродромів республіки білорусь на територію росії.

Силами окремих підрозділів зі складу 6-ї та 20-ї загальновійськових армій, 1-ї танкової армії, балтійського та північного флотів ворог зосередив основні зусилля на підготовці до відновлення наступальних дій, а також спробі оточення угруповання Об’єднаних сил. Для цього, зокрема, противник здійснює поповнення запасів продовольства, паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів.

Харків, що став новою метою рашистських командирів, окупанти продовжують блокувати, знищуючи житлові квартали та інфраструктуру міста постійними артилерійськими обстрілами.

У напрямку на Слов’янськ ворог намагається відновлювати наступальні дії. У напрямку на Барвінкове має частковий успіх, просунувся на 7 км, взяв під контроль населений пункт Бражківка. Однак спроби батальйонної тактичної групи 1-го танкового полку захопити населений пункт Сулигівка були безуспішними.

На Донецькому і Луганському напрямках визначеним складом сил окупанти зосередилися на взятті під контроль районів населених пунктів Попасна та Рубіжне, встановленні повного контролю над Маріуполем, а також підготовці наступальних дій в районі населеного пункту Золота Нива. Також російські загарбники завдавали масованих артилерійських та авіаційних ударів по місту Маріуполю.

На Піденнобузькому напрямку окупаційні війська проводять штурмові дії за підтримки артилерії з метою взяття під контроль населеного пункту Олександрівка, мають частковий успіх. В районі населених пунктів Любине, Мирне, Копані окупанти обстрілювали з артилерії позиції ЗС України, а також — житлових кварталів Миколаєва забороненими Женевською конвенцією касетними боєприпасами. Під ворожий вогонь потрапили цивільні квартали і медичні заклади, зокрема — дитяча лікарня. Є загиблі і поранені, серед яких — діти.

«Окупаційні війська продовжують зазнавати втрат. Мають великі проблеми з комплектуванням бойових підрозділів та підрозділів забезпечення. Особовий склад противника деморалізований, що призвело до збільшення кількості випадків дезертирства та відмов військовослужбовців збройних сил російської федерації брати участь у війні на території України», — йдеться у зведенні Генштабу.

Нагалдаємо, що за 40 днів вторгнення в Україну армія окупантів втратила в Україні танків більше, ніж є на озброєнні у Великобританії, і літаків більше, ніж є у Франції.

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