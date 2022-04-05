«Лихі 90-ті здадуться ситими і спокійними»: Зеленський попередив Кремль, що буде з рф при небажанні домовлятися про мир

Президент України Володимир Зеленський, який анонсував створення Книги катів, заявив, що якщо керівництво російської федерації не почне домовлятися про мир, то лихі 90-ті здаватимуться жителям цієї країни ситими та спокійними.

Про це він заявив у відеозверненні за підсумками 40-го дня війни.

«Продовжуємо готуватися до ще більш жорстокої активності окупантів на східному та південному напрямках. Ми знаємо, що вони збираються робити на Донбасі. Знаємо, що вони збираються робити біля Харкова, у деяких інших районах держави», — наголосив президент.

За його словами, Росія концентрує там значну кількість військових та техніки.

«І ця активність доводить, що застосованих проти Росії санкцій мало. Буде більше. Якщо керівництво Росії не почне реально шукати мир, реально домовлятися про мир, то вони заведуть свою державу у гірший стан за останні 50 років. Так звані лихі 90-ті будуть здаватися ситими та спокійними», — сказав він.

Також глава Української держави заявив, що у звільнених від російських окупантів населених пунктах помітні жахливі наслідки дій загарбників, які своїми звірствами «перевершили» навіть гітлерівців під час Другої світової війни.

«У багатьох селах зі звільнених районів Київської, Чернігівської, Сумської областей окупанти робили таке, що місцеві жителі не бачили під час нацистської окупації 80 років тому», — сказав Зеленський.

Президент зазначив, що 4 квітня відвідав передмістя Києва — Бучу, Ірпінь, Стоянку — які були тимчасово захоплені військами РФ. У деяких інших населених пунктах, зокрема у Бородянці, також багато вбитих мирних громадян.

Глава держави наголосив, що за це путінські окупанти понесуть безумовну відповідальність.

«Ми вже робимо все, щоб якнайшвидше встановити всіх причетних російських військових до цих злочинів. Все, щоб їх покарати, буде спільною роботою нашої держави з Європейським союзом та міжнародними інститутами, зокрема, з Міжнародним кримінальним судом», — зазначив Зеленський.

Крім того, президент України звернув увагу на те, що російські пропагандисти намагаються нахабно виправдовувати злочини своїх військових. За його словами, для цього не соромляться використати спотворення фактів, обман та інші методи.

«Упевнений, ви знаєте про нову стару тактику російських пропагандистів, які намагаються постійно відкидати звинувачення проти російських військових. Чому нова стара? Все просто. Таку ж тактику вони вже використали, коли окупанти збили малайзійський Boeing над Донбасом, вони звинувачували Україну» , — нагадав Зелений.

Президент України також розповів, що і у 2014 році, і сьогодні пропагандисти брешуть, спотворюють факти, вигадують різні пояснення, доходячи навіть до версій про те, що трупи підкидають для створення картинки.

«Але вони не зможуть обдурити весь світ. Настане час, і всі росіяни дізнаються, хто з їхніх громадян убивав, а хто наказував, і хто заплющував очі на вбивства. Ми все це встановимо та зробимо їх всесвітньо відомими» , — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 4 березня президент Зеленський відвідав знищену окупантом Бучу, назвавши те, що там трапилося, військовим злочином і геноцидом, та підтвердивши готовність керівництва України продовжити «дипломатичні та військові зусилля» настання світу.

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