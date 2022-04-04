Росія втратила в Україні танків більше, ніж є на озброєнні у Великобританії, і літаків більше, ніж у Франції, — Генштаб ЗСУ

У Генштабі ЗСУ, де раніше повідомляли про близько 18 тисяч ліквідованих окупантів, наочно показали, які втрати зазнала в Україні армія країни-агресора.

Кількість знищеної техніки, за даними Генштабу, можна порівняти з наявними на озброєнні у низки європейських країн.

Наголошується, що противник приховує втрати, у Росії лише двічі оголошували про вбитих в Україні. «Незважаючи на так звану „офіційну“ російську кількість втрат, періодично стає відомо про втрати окремих частин та підрозділів окупантів. За наявною інформацією, втрати 20-ї мотострілецької дивізії (Камишин, Волгоградська область) 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, зокрема: 33-го, 255-го, 294-го мотострілецьких полків, які повернулися до пунктів постійної дислокації, склали 40% особового складу, озброєння та військової техніки», — йдеться у повідомленні.

У Генштабі ЗСУ також зазначили, що медустанови росії та білорусі не дозволяють забезпечити лікування значної кількості поранених на території України військовослужбовців окупаційних військ: «Медичний персонал центральної районної лікарні в Глушкові Курської області переведений на посилений режим чергування. Це пов'язано з тим, що у період з 29 березня по 2 квітня з території Сумської області до вказаного лікувального закладу надійшло близько 100 поранених окупантів. У місті Ізюм, через значні втрати особового складу підрозділів 237-го танкового полку та 752-го мотострілецького полку 3-ї мотострілецької дивізії, загарбники змушені обладнати польовий шпиталь у приміщенні місцевої школи».



Зазначається, що втрати офіцерського складу росіяни хочуть поповнити за рахунок офіцерів вищих військових навчальних закладів. Так, у військовій академії зв'язку у Санкт-Петербурзі здійснюється термінова підготовка офіцерів до заміщення посад у бойових військових частинах.

Нагадаємо, що ЗСУ завдали удару по фрегату Росії «Адмірал Ессен», з якого вівся обстріл Одеси, а також по літаку-ретранслятору, який виконував роль повітряного пункту управління.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

239

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter