Гірше, ніж у Бучі: генпрокурорка назвала ще одне місто під Києвом, де окупанти скоїли страшні воєнні злочини

Весь світ уже побачив, скільки жертв серед мирного населення залишили по собі окупанти в Бучі, але ситуація в Бородянці Київської області — ще гірша.

Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедиктова: «Ми можемо предметно говорити про Київську область, оскільки нещодавно отримали до неї доступ, відпрацьовуємо Ірпінь, Бучу, Ворзель. Я думаю, що ми говоритимемо окремо про Бородянку. Там є про що говорити». Кількість жертв наразі не називається.

За інформацією PavlovskyNews, більшість будівель у цьому населеному пункті зруйновано або пошкоджено.

На самому початку широкомасштабного вторгнення під Бородянкою влаштувалися кадировці. У контррозвідці СБУ повідомляли, що вони не стільки брали участь у бойових діях, скільки «кошмарили» місцеве населення в районі Бородянки, Бабинців, Катюжанки та аж до Лютежу. А на початку березня вони захопили Бородянський психоневрологічний інтернат, де було близько 500 пацієнтів.

Фото — скріншот

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