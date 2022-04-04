29.65 / 30.66 32.99 / 34.31
Київ: +5
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Тримали на 20-градусному морозі та спускали собак: омбудсменка розповіла про знущання окупантів над полоненими бійцями ЗСУ

17:32 4 квітня 2022
Наручники

Невдовзі після обміну полоненими, коли було звільнено 86 українських військовослужбовців, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила про грубе порушення росією Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими.

«Ці факти підтвердилися під час останнього визволення з ворожого полону громадян України. Українські військовослужбовці розповіли про негуманне поводження з ними з боку російської сторони: їх тримали в полі, у ямі, в гаражі. Періодично виводили по одному, били прикладами, стріляли біля вуха, залякували», — пише Денисова у соцмережах.

Українських військовослужбовців, яких захопили на острові Зміїний та відвезли до окупованого Севастополя, місцеві репортери почали використовувати для пропаганди, розповідаючи про «гуманну російську владу, яка організувала доставку полонених додому».

«Військовополонених вивезли у невідомому напрямку і поселили у наметовому містечку при температурі повітря мінус 20 градусів, внаслідок чого у багатьох хлопців обмороження кінцівок. До них ставилися як до ув'язнених, морально тиснули, а під час прогулянок у дворику спускали собаку», — зазначила вона і додала, що деяких полонених по кілька днів зовсім не годували.

Після звільнення українських військових народна депутатка України Ірина Геращенко публікувала у мережі фото жінок-військовослужбовців, яких окупанти поголили налисо: «Наших дівчат-військових, які були поранені або опинилися на окупованих територіях та потрапили до орків, рашисти поголили налисо. Дівчата — красуні. З якою гідністю вони тримаються після пережитого жаху».

Нагадаємо, що після полону повернувся і автор фрази про російський корабель — Роман Грибов, який гідно витримав тортури та психологічний тиск.

Фото Pixabay

746

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Відсотки за кредитами

«ПриватБанк» передумав — кредитних канікул до червня не буде

Гривні

Перерахують у квітні, але виплатять у липні: в Україні підвищать пенсії 2,5 млн осіб

Бородянка

Гірше, ніж у Бучі: генпрокурорка назвала ще одне місто під Києвом, де окупанти скоїли страшні воєнні злочини

Заклеєні вікна

Якщо вікна вціліли: лайфхак, як відмити клей скотчу зі скла і що не варто робити

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.