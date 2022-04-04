Тримали на 20-градусному морозі та спускали собак: омбудсменка розповіла про знущання окупантів над полоненими бійцями ЗСУ

Невдовзі після обміну полоненими, коли було звільнено 86 українських військовослужбовців, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила про грубе порушення росією Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими.

«Ці факти підтвердилися під час останнього визволення з ворожого полону громадян України. Українські військовослужбовці розповіли про негуманне поводження з ними з боку російської сторони: їх тримали в полі, у ямі, в гаражі. Періодично виводили по одному, били прикладами, стріляли біля вуха, залякували», — пише Денисова у соцмережах.

Українських військовослужбовців, яких захопили на острові Зміїний та відвезли до окупованого Севастополя, місцеві репортери почали використовувати для пропаганди, розповідаючи про «гуманну російську владу, яка організувала доставку полонених додому».

«Військовополонених вивезли у невідомому напрямку і поселили у наметовому містечку при температурі повітря мінус 20 градусів, внаслідок чого у багатьох хлопців обмороження кінцівок. До них ставилися як до ув'язнених, морально тиснули, а під час прогулянок у дворику спускали собаку», — зазначила вона і додала, що деяких полонених по кілька днів зовсім не годували.

Після звільнення українських військових народна депутатка України Ірина Геращенко публікувала у мережі фото жінок-військовослужбовців, яких окупанти поголили налисо: «Наших дівчат-військових, які були поранені або опинилися на окупованих територіях та потрапили до орків, рашисти поголили налисо. Дівчата — красуні. З якою гідністю вони тримаються після пережитого жаху».

Нагадаємо, що після полону повернувся і автор фрази про російський корабель — Роман Грибов, який гідно витримав тортури та психологічний тиск.

Фото Pixabay

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