Удар у спину: Грузія допомагає росії з контрабандою підсанкціонованих товарів і готується відновити авіасполучення, — розвідка

Через санкції, які почали вводити проти росії ще до широкомасштбаного вторгнення в Україну після визнання країною-агресором «квазіреспублік» на сході нашої країни, росіяни налагоджують канал контрабанди підсанкціонованих товарів через територію Грузії.

«Через запровадження міжнародних санкцій росія втратила можливість поставки великої номенклатури товарів військового, подвійного та цивільного призначення. Щоб обійти санкції, російські агенти налагоджують канали контрабанди, які проходять, зокрема, по території Грузії. При цьому представники грузинських спецслужб отримали вказівку від політичного керівництва не перешкоджати діяльності контрабандистів», — повідомляють в українській розвідці.

У ГУР МО відзначають, що на сьогоднішній день відомо про ще один канал постачання у росії товарів військового призначення — Східна Азія. Через нього у країну-окупант поставляються запчастини для техніки, електроніка та оптичні прилади.

Українській розвідці стало відомо про можливість відновлення авіасполучення між Грузією та росією.

Як повідомляє «Грузія онлайн», Netgazeti зв'язалася зі Службою безпеки Грузії щодо заяви української розвідки. У відомстві відповіли, що пізніше виступлять із коментарем з цього питання.

До речі, Грузія, як і Молдова, не приєднається до економічних санкцій проти Росії. Грузинський прем'єр Іраклій Гарібашвілі заявляв, що «діятиме відповідно до інтересів нашої країни та народу», і що він проводитиме лише таку політику. Водночас, за його словами, Грузія у всіх форматах, у тому числі політичному, підтримує Україну.

Він не схвалює участь добровольців у бойових діях в Україні та закликає громадян висловлювати солідарність з українським народом у будь-якій іншій формі, включаючи надання гуманітарної допомоги. За словами Гарібашвілі, до нашої країни було відправлено до 400 тонн гуманітарного вантажу.

Водночас громадяни Грузії підтримують Україну у її боротьбі проти окупантів, у лавах ВСУ є чимало грузинів, зокрема й у складі «Грузинського легіону» .

Фото Pixabay

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