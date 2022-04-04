Зеленський відвідав поневічену Бучу (фото, відео)

Президент України Володимир Зеленський, який анонсував створення Книги катів та механізму, за допомогою якого всі російські нелюди будуть притягнуті до відповідальності, відвідав Бучу — передмістя Києва, у якому після відступу рашистів залишилися сотні тіл закатованих та розстріляних українців.

Як передає ВВС, він оглянув дорогу зі знищеною російською технікою та поспілкувався з місцевими жителями.

Дії росіян в Україні він назвав військовими злочинами та геноцидом. Кореспондент ВВС запитав, чи вважає Зелерський все ще можливим обговорювати мир із Росією.

На що той відповів: «Так, бо Україна має набути миру. Ми у Європі 21 століття. Ми продовжимо дипломатичні та військові зусилля».

Шокуючі фотографії з передмість Києва у соцмережу виклав віце-прем'єр-міністр трансформації Михайло Федоров, який зазначив, що у Бучі, в Ірпені, на Житомирській трасі тривають пошуки жертв.

«За даними правоохоронців, відступаючи, окупанти мінували тіла. Це не просто війна — це геноцид. Політики США та ЄС мають бачити реалії війни з росією. І допомогти нам, надати важку артилерію, бронетехніку, танки, військові вантажівки, зенітні системи великої дальності», — написав він.

Обережно, фото 21+

У Росії ботоферми кричать про «постановку» і те, що все це зробили самі українці. «Інсценуванням» трагедію під Києвом назвав і російський міністр закордонних справ Сергій Лавров. Країна-агресор навіть намагалася скликати засідання Ради безпеки ООН, щоб заявити про «фальсифікацію», але Великобританія, що головує, не погодилася проводити цей фарс.

Тим часом у Вікіпедії вже з'явилася стаття під назвою «Різанина в Бучі». «Бучанська різанина або масове вбивство в Бучі — один з епізодів російського вторгнення в Україну, військовий злочин, імовірно скоєний наприкінці березня 2022 року в місті Буча та його околицях військовослужбовцями ВС Росії», — такий текст міститься в російській версії.

В українській версії текст наступний: «Масове вбивство українського цивільного населення в місті Буча, Київській області та околицях у період російсько-української війни під час російського вторгнення, скоєне ВС росії в березні 2022 року. Українська влада заявила, що загинуло понад 300 жителів міста, назвала цю різанину геноцидом і звернулася до Міжнародного кримінального суду з проханням розслідувати те, що сталося у місті Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що кількість людей, убитих російськими військами в Бучі Київської області, більша, ніж під час Вуковарської різанини».

Матеріал «У Бучі під Києвом сотні трупів лежать прямо на вулицях: зв'язані руки, постріли у потилицю» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Офісу президента

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