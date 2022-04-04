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Україна

ЗСУ підбили російський фрегат, який обстрілював Одесу

9:35 4 квітня 2022
Адмірал Ессен

У мережі повідомили, що у Чорному морі, де раніше був підбитий патрульний російський корабель «Василь Биков», було завдано удару по фрегату росії «Адмірал Ессен», з якого обстрілювали Одесу.

«Хтось покурив невдало на новітньому російському фрегаті „Адмірал Ессен“, як у Білгороді, або він надто близько підійшов до Чорнобаївки. У нього наразі є проблеми… Слава ЗСУ! І дякую Богові морів. Не варто було ображати вранці Одесу-маму. ОК „Південь“ таке не прощає!» — пише у соцмережах народний депутат України Олексій Гончаренко.

За інформацією головного редактора BlackSeaNews Андрія Клименка, удари по Одесі могли завдаватися з таких кораблів супротивника: ракетний крейсер «Москва», ракетний катер «Набережні Човни», ракетний фрегат «Адмірал Ессен», ракетний фрегат «Адмірал Макаров», ракетний корвет «Вишній Волочок», ракетний корвет «Інгушетія».

Є й ще одна гарна новина — схоже, ППО вполювали «хорошу дичину».

Раніше у порту захопленого рашистами Бердянська було знищено великий десантний корабель росії — спочатку повідомлялося, що це «Орськ», проте потім з'явилося уточнення — це був «Саратов».

Фото з Вікіпедії

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