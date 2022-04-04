У Києві знову пустили метро через Південний міст

У Києві, де раніше відкрили Південний міст для руху громадського транспорту, запустили через цей шляхопровід та метро.

Як повідомляють у КМДА, метрополітен відновив сполучення через Південний 4 квітня з 08:30.

Зелена гілка працює від станції «Сирець» до станції «Видубичі», а також від станції «Видубичі» до станції «Червоний хутір». Також працює пересадка «Золоті ворота» — «Театральна».

Червона гілка запрацювала від станції «Шулявська» до станції «Театральна».

Синя — від станції «Героїв Дніпра» до станції «Теремки».

«Майдан Незалежності», «Площа Льва Толстого», «Палац спорту» та «Кловська» поїзди, як і раніше, проїжджають без зупинки.

Середній інтервал руху поїздів — 1 год. Графік роботи може оперативно змінюватися у разі потреби. Метрополітен для перевезень пасажирів працює до 19:00.

У КМДА додають, що на Північному мосту повністю відновлено рух транспорту в обох напрямках, Дарницький міст традиційно працює для автомобільного сполучення між лівим та правим берегами.

Відновлює роботу й швидкісний трамвай № 3 — від станції «Ромена Ролана» до «Старовокзальної».

З 5 квітня почне курсувати трамвай № 19 — від «Контрактової площі» до «Площі Тараса Шевченка».

За постійними схемами продовжують працювати трамвайні маршрути №№ 2, 8, 22, 29, 33а.

Також організовано трамвайне сполучення за маршрутом «Подільське ТРЕД» — «Контрактова площа».

Раніше «Укрзалізниця» запустила у Києві повноцінний кільцевий маршрут міської електрички, який сполучив лівий та правий береги міста.

Фото з Вікіпедії

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