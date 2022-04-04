Мобілізованих в Росії резервістів забезпечують застарілою технікою та заманюють на війну з Україною «трофеями», — Генштаб ЗСУ

У Росії розпочали приховану мобілізацію резервістів, заманюючи їх можливістю зайнятися мародерством у захоплених українських населених пунктах.

«Військово-політичним керівництвом російської федерації було розпочато заходи прихованої мобілізації резервістів, з метою приведення військових частин до штатів військового часу. При здійсненні відбору кандидатів перевага надається особам, які вже мають бойовий досвід. Мобілізації підлягають рядовий, сержантський та офіцерський склад», — повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Головними регіонами для мобілізації називають Краснодарський край, Пермський край, республіки Дагестан, Інгушетія, Калмикія.

«Основним мотиваційним фактором для резервістів залишається матеріальне заохочення. Крім того, серед російського населення поширюється думка, що учасники війни з Україною можуть покращити своє матеріальне становище за рахунок так званих трофеїв, тобто пограбування та мародерства», — додають у Генштабі.

До війни в Україні планують залучити близько 60 тисяч резервістів, яких мають намір укомплектовувати озброєнням та технікою за рахунок зняття зі зберігання застарілої, деякі зразки якої зберігаються на базах та складах понад 30 років.

Раніше у мережу виклали дані про те, скільки платять російським загарбникам за участь у війні з Україною.

Фото — скріншот

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