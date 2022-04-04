29.52 / 30.45 32.79 / 34.06
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Кожен винний у воєнних злочинах буде внесений у спеціальну Книгу катів, буде знайдений і покараний, — Зеленський

8:26 4 квітня 2022
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, який назвав рашистів, влаштувавших різанину у Бучі та інших містах країни виродками, мародерами та катами, ухвалив рішення про створення спеціального механізму правосуддя для розслідування та судового розгляду кожного злочину окупантів.

«Суть цього механізму — спільна робота національних та міжнародних фахівців: слідчих, прокурорів та суддів. Цей механізм допоможе Україні та світу притягнути до конкретної відповідальності осіб, які розв'язали або будь-яким чином брали участь у цій страшній війні проти українського народу та у злочинах проти наших людей», — сказав Зеленський у зверненні до громадян.

Він закликав українців та друзів України у світі долучитися до цієї роботи й допомогти встановленню справедливості.

«Світ уже бачив багато воєнних злочинів. У різні часи. На різних континентах. Але настав час зробити все, щоб воєнні злочини російських військових стали останнім проявом такого зла на землі. Кожен винний у таких злочинах буде внесений у спеціальну Книгу катів, буде знайдений і покараний», — підкреслив він та додав: «Воєнні злочини в Бучі та інших містах під час російської окупації будуть предметом розгляду і у Раді Безпеки ООН у вівторок».

Володимир Зеленський нагадав, що рівно 14 років тому відбувся саміт НАТО у Бухаресті, коли колективний Захід прогавив шанс забрати Україну з «сірої зони» — між Альянсом та Росією та приховано відмовив нашій державі у перспективи членства у військовому блоці. За його словами, під цією відповою було захвано «безглуздий страх деяких політиків перед Росією».

«Вони думали, що відмовивши Україні, зможуть заспокоїти Росію, переконати її поважати Україну та нормально жити поруч із нами», — сказав він та запросив колишню канцлерку ФРН Ангелу Меркель та експрезидента Франції Ніколя Саркозі до Бучі, аби вони на власні очі змогли побачити наслідки співпраці Європи з Путіним.

До речі, у британській розвідці заявляли, что страти українців були частиною плана Путіна зі вторгнення в Україну.

«Ми знали, що путінський план зі вторгнення передбачав й позасудові страти його військовими та спецслужбами. Повідомлення про страти, що надходять з районів, які звільнили, жахають та лякають», — написав у соцмережах очільник британської розвідки MI6 Річард Мур.

Матеріал про звірства загарбників «У Бучі під Києвом сотні трупів лежать просто на вулицях: зв'язані руки, постріли в потилицю» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото ОП

28

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

переправляв чоловіків-ухилянтів до Молдови

За втечу з України з кожного чоловіка брали по 10−12 тисяч доларів: викрито нову злочинну схему

рашисти знищили ферму

«Знищили, бо ферма рятувала дітей»: на Харківщині рашисти застрелили декілька десятків елітних корів

Олексій Новіков

Олексій Новіков став найсильнішою людиною Європи та закликав публіку вшанувати пам'ять українських воїнів (відео)

22 срібняки за вбивство: стало відомо, скільки платять путінським нелюдям за розстріляних українців

22 срібняки за вбивство: стало відомо, скільки платять путінським нелюдям за розстріляних українців

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.