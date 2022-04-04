Кожен винний у воєнних злочинах буде внесений у спеціальну Книгу катів, буде знайдений і покараний, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, який назвав рашистів, влаштувавших різанину у Бучі та інших містах країни виродками, мародерами та катами, ухвалив рішення про створення спеціального механізму правосуддя для розслідування та судового розгляду кожного злочину окупантів.

«Суть цього механізму — спільна робота національних та міжнародних фахівців: слідчих, прокурорів та суддів. Цей механізм допоможе Україні та світу притягнути до конкретної відповідальності осіб, які розв'язали або будь-яким чином брали участь у цій страшній війні проти українського народу та у злочинах проти наших людей», — сказав Зеленський у зверненні до громадян.

Він закликав українців та друзів України у світі долучитися до цієї роботи й допомогти встановленню справедливості.

«Світ уже бачив багато воєнних злочинів. У різні часи. На різних континентах. Але настав час зробити все, щоб воєнні злочини російських військових стали останнім проявом такого зла на землі. Кожен винний у таких злочинах буде внесений у спеціальну Книгу катів, буде знайдений і покараний», — підкреслив він та додав: «Воєнні злочини в Бучі та інших містах під час російської окупації будуть предметом розгляду і у Раді Безпеки ООН у вівторок».

Володимир Зеленський нагадав, що рівно 14 років тому відбувся саміт НАТО у Бухаресті, коли колективний Захід прогавив шанс забрати Україну з «сірої зони» — між Альянсом та Росією та приховано відмовив нашій державі у перспективи членства у військовому блоці. За його словами, під цією відповою було захвано «безглуздий страх деяких політиків перед Росією».

«Вони думали, що відмовивши Україні, зможуть заспокоїти Росію, переконати її поважати Україну та нормально жити поруч із нами», — сказав він та запросив колишню канцлерку ФРН Ангелу Меркель та експрезидента Франції Ніколя Саркозі до Бучі, аби вони на власні очі змогли побачити наслідки співпраці Європи з Путіним.

До речі, у британській розвідці заявляли, что страти українців були частиною плана Путіна зі вторгнення в Україну.

«Ми знали, що путінський план зі вторгнення передбачав й позасудові страти його військовими та спецслужбами. Повідомлення про страти, що надходять з районів, які звільнили, жахають та лякають», — написав у соцмережах очільник британської розвідки MI6 Річард Мур.

Матеріал про звірства загарбників «У Бучі під Києвом сотні трупів лежать просто на вулицях: зв'язані руки, постріли в потилицю» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото ОП



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