«Погляньте, яких виродків ви виростили»: Зеленський звернувся до матерів військових росії

Президент України Володимир Зеленський відреагував на вбивства мирного населення у Бучі та звернувся до матерів російських військовослужбовців, які воюють в Україні.

Своє звернення глава держави опублікував у Telegram.

«Раджу подивитися (фотографії з Бучі. — Авт.) матерям російських військових. Подивіться, яких виродків виростили. Вбивці, мародери, кати», — написав він.

При цьому Зеленський додав, що 14 років тому можна було б запобігти повномасштабному вторгненню Росії в Україну.

«Бухарест, декларація саміту НАТО. 3 квітня, 14 років тому. Був шанс запобігти. Щоб Росія не прийшла. Буча, Київська область. Зараз. Росія прийшла», — написав він.

Як відомо, у декларації саміту НАТО від 3 квітня 2008 року йдеться, що Північноатлантичний альянс «вітає євроатлантичні прагнення України та Грузії до членства в НАТО».

«Сьогодні ми дійшли згоди про те, що ці країни стануть членами НАТО. Обидві держави зробили цінний внесок в операції Альянсу. Ми вітаємо демократичні реформи в Україні», — йдеться у декларації.

На жаль, декларація так і не перетворилася на реальність.

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