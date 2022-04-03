«Це не люди, всіх треба мочити»: українська снайперка «Угольок» пояснила, чому воює проти путінських орків

Український снайпер із позивним «Угольок» на службі в армії знаходилася з 2017 року, неодноразово виконувала бойові завдання на сході України, винищуючи ворогів нашого народу.

У січні цього року у снайперки закінчився контракт і вона вирішила «зробити перерву» у своїй службі, передає прес-служба Сухопутних військ України у Facebook.

Але після початку повномасштабного вторгнення путінських орд в Україну «Угольок» зрозуміла, що країні потрібні її вміння та навички, і повернулася в морську піхоту у якості мобілізованої.

Своє рішення вона пояснила дуже просто — виявляється, під час боїв дівчина переконалася в низьких моральних якостях путінських «виродків».

"Угольок" виходить на позиції

«Мочити їх усіх треба! Це не люди. Фашисти і ті не були такими підлими, як ці орки. Ми обов'язково переможемо. Особисто я стоятиму до останнього! Радує, що деякі наші люди розплющили очі, і тепер розуміють, хто є хто! - впевнена «Угольок».

Нагадаємо, першою жінкою-військовослужбовицею, яка отримала від президента Зеленського золоту зірку «Героя України» посмертно, стала Інна Дерусова — бойовий медик 15-го окремого мотопіхотного батальйону. 24 лютого вона, уродженка Луганщини, поверталася з відпустки до місця служби, але довелося затриматись у Охтирці, яку орки постійно обстрілювали. Поранених було багато, тому Інна Дерусова залишилася і почала рятувати побратимів.

1734

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter